Трамп виступив в Твіттері проти групи конгресменок-демократок

Серія твітів, з якими в неділю виступив президент Трамп, і які були розцінені критиками як расистські і ксенофобські, викликала нові суперечки в американському суспільстві.

Говорячи про жінок-законодавців, що належать до прогресивного крила Демократичної партії, Трамп закликав їх «повернутися» і допомогти виправити «заражені злочинністю» країни, з яких вони прибули.

З чотирьох осіб, явно позначених в цих твітах, одна лише Ільхан Омао (конгресменка з Міннесоти, що є уродженкою Сомалі) народилася за кордоном. Решта троє - корінні американки: Аяна Преслі (представниця зі штату Массачусеттс) народилася в Цинциннаті, штат Огайо, Александрія Окасіо-Кортес - уродженка Нью-Йорка, а Рашида Тлейб з Мічигану народилася в Детройті.

Білий дім не відповів на запитання «Голосу Америки» про те, чи знав президент до публікації твітів, що три з чотирьох згаданих ним конгресменок - громадянки США по праву народження.

Відповідаючи у Твіттері на заяву Трампа, Омар нагадала, що Сполучені Штати-єдина країна, якій складають присягу члени Конгресу.

«Саме тому ми боремося, щоб захистити його від найгіршого, найбільш корумпованого і невмілого президента, якого ми коли-небудь бачили», - додала конгресменка.

Ненсі Пелосі назвала зауваження Трампа ксенофобським, спрямованим на розкол країни і підтверджує, що його гасло «Зробимо Америку знову великою» означає «Зробимо Америку знову білою».​

«Ви злиться, бо не можете уявити собі Америку, в яку входимо і ми», - відповіла Трампу Окасіо-Кортес.

Трамп неодноразово попереджав, що, якщо в наступному році замість нього президентом буде обраний демократ, то США перетворяться на соціалістичну країну і відкриє свої кордони для небезпечних іммігрантів.