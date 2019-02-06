Трамп розкаже, як покращити якість життя всіх американців - Республіканська партія США

Економіка США перебуває у найкращому стані за всю історію

Промова президента США про стан держави буде присвячена покращенню якості життя американців. Про це Національний комітет Республіканської партії США заявив у соціальній мережі Twitter.

"Економіка США перебуває у найкращому стані за всю історію. Під час сьогоднішньої промови "Стан держави", Дональд Трамп запропонує політичні рішення для розширення заможності в американському суспільстві та ще більшого покращення життя усіх американців", - йдеться у твіті.

Президент США Дональд Трамп виголосить щорічну промову про стан держави перед повним складом Конгресу у вівторок 5-го лютого о 9-й годині вечора за місцевим часом.

Чимало оглядачів висловлювали сподівання, що промова Трампа зможе стати об'єднавчим фактором для Сполучених штатів, де спостерігається значна політизація суспільства. Промова відбудеться на тлі нещодавно припиненого тимчасового закриття роботи уряду, яке було викликане незгодою президента США та Демократичної партії щодо фінансування побудови муру на кордоні між США та Мексикою.

Трамп заявив, що готовий знову припинити роботу уряду, якщо до середини лютого не буде досягнуто угоди, яка дозволить фінансувати зведення фізичного бар'єру між США та Мексикою з метою перешкодити нелегальній міграції до США, постачанню до Америки наркотиків з території Мексики та ін.

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