"Допоки я - президент США, ми захищатимемо свої кордони", - Трамп на Генасамблеї звернувся до нелегальних мігрантів

"Ми робимо безпрецедентні кроки для обмеження нелегальної еміграції", - сказав президент Дональд Трамп із трибуни Генеральної Асамблеї ООН.

Він застеріг усіх охочих отримати притулок у США від використання послуг контрабандистів для незаконного перетину кордону: "Якщо ви потрапите сюди, вам не дозволять залишитись. Вас повернуть додому. Вас не відпустять, допоки я - президент США, ми захищатимемо свої кордони".

Виступ президента Трампа відбувається у вівторок зранку (за місцевим часом) у Нью-Йорку. Раніше він дав високу оцінку діяльності своєї адміністрації задля економічного процвітання Сполучених Штатів.

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