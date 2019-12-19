Білий дім: Трамп переконаний, що буде повністю виправданий у Сенаті

Прес-служба Білого дому прокоментувала підсумки голосування у Палаті представників, назвавши оголошення імпічменту президента Дональда Трампа «кульмінацією ... одного з найганебніших політичних епізодів в історії нашої країни».

Про це йдеться в заяві прес-секретаря Білого дому Стефані Грішем.

Президент Трамп «впевнений, що Сенат відновить порядок, справедливість і належні правові процедури, які були проігноровані Палатою представників»

«Не отримавши жодного голосу від республіканців, не надавши жодного доказу правопорушень, демократи затвердили незаконні статті імпічменту проти президента у Палаті представників», - йдеться в заяві Білого дому.

За словами Грішем, протягом усього «фарсу з імпічментом» демократи відмовляли президентові в належних правах, які йому надає закон. Конгресмени «таємно провели розслідування у повній таємниці за зачиненими дверима, так що голова Адам Шифф і його політичні соратники могли вибірково зливати інформацію своїм партнерам в ЗМІ для просування брехливої інформаційної кампанії».

Грішем вважає, що «демократи не бачать, що потрібно країні, у якій Конгрес працює в інтересах народу. Безмежна ворожість до президента Трампу розпалює їх бажання анулювати результати виборів 2016 року, і неналежним чином вплинути на вибори у 2020 році», - йдеться в заяві.

Президент Трамп «впевнений, що Сенат відновить порядок, справедливість і належні правові процедури, які були проігноровані Палатою представників», додала Стефані Грішем. Глава держави, за її словами, готовий до наступних кроків і «впевнений в тому, що він буде повністю виправданий».

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