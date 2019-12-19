Трамп став третім президентом за історію США, якому оголосили імпічмент, але очікує виправдання у Сенаті

Палата представників Конгресу США оголосила імпічмент президентові Дональду Трампу на підставі обвинувачень, що він зловживав посадою задля власної політичної вигоди, а також чинив перешкоди намаганням розслідувати його дії.

Зараз ще невідомо наскільки швидко відбудеться другий етап процедури у верхній палаті, в Сенаті, де очікують, що республіканська більшість відкине обвинувачення президента.

Лідер сенаторів - республіканців Мітч Макконнелл сказав, що ця справа буде головною на порядку денному у січні.

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі повинна офіційно передати документи у Сенат, але одразу після голосування у середу вона не вказала на часові рамки.

Натомість Пелосі повідомила, що перед визначенням, хто з Палати представників буде виконувати роль прокурорів, вона хоче бачити, як сенатори планують організувати судовий процес.

Палата представників, де переважають представники Демократичної партії, пізно у середу підтримала два пункти обвинувачення Дональда Трампа - республіканця, який став третім президентом, котрому оголосили імпічмент за 243-річну історію США.

Щодо першого пункту обвинувачення 230 членів Палати, усі демократи крім двох, проголосували за, але 197 - усі республіканці, голосували проти.

Щодо другого пункту 229, усі демократи окрім трьох, голосували за, але всі республіканці голосували проти.

Одразу після голосування Білий дім оприлюднив заяву, назвавши подію “шахрайським імпічментом” і кульмінацією “однієї з найганебніших сторінок історії нашої країни”.

У заяві сказано: “Президент впевнений, що Сенат відновить належний порядок, справедливість і законні процедури, які були проігноровані у діях Палати представників. Він готовий до наступних кроків і впевнений, що його повністю виправдають”.

Палата, готуючись до голосування пізно у середу, обговорювала імпічмент понад шість годин.

Законодавці - демократи обґрунтовували підстави для імпічменту. Вони чергувалися з республіканцями, які доводили, що президент не вчинив нічого поганого, коли домагався, щоб Україна оголосила розслідування стосовно ймовірного суперника Дональда Трампа на президентських виборах наступного року, Джо Байдена, а також щодо його сина, Гантера, який мав посаду в українській газовидобувній компанії.

Трамп також визнав, що домагався, аби Київ розслідував підозри про втручання України в американські президентські вибори 2016 року, хоча ці підозри відхилили усі розвідувальні служби США.

Трамп звернувся з тими домаганнями безпосередньо до новообраного українського президента Володимира Зеленського у телефонній розмові у липні після того, як Білий дім тимчасово затримав виділення Україні 391 мільйонів доларів військової допомоги в умовах війни з російськими силами на Донбасі.

Трамп у вересні затвердив виділення допомоги, не дочекавшись оголошення Зеленським початку розслідування щодо Байдена.

Республіканці під час дебатів назвали це доказом того, що Дональд Трамп не використовував військову допомогу як важіль тиску на Україну.

Трамп багато разів називав “бездоганною” свою липневу телефонну розмову із Зеленським, в якій він просив українського президенти “зробити нам послугу”.

На тлі розвитку процедури імпічменту президент Трамп наполягав, що, коли він говорив “нам”, то мав на увазі не себе особисто, а Сполучені Штати.

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