Імпічмент Трампа: Експерти вважають результат процесу у Сенаті передбачуваним

Менеджери з імпічменту у середу почали виклад аргументів на користь того, що президент Дональд Трамп зловжив повноваженнями у особистих політичних інтересах і повинен бути відсторонений від посади.

До суботи слово буде надано адвокатам Трампа, які наполягають, що президент не скоїв жодних порушень і повинен бути виправданий. На аргументи захисту також буде відведено три восьмигодинних засідання.

Раніше Республіканці у Сенаті підтримали правила процесу, які, на думку демократів, націлені на те, щоб виправдати Трампа.

Тим часом сам Трамп продовжує майже щодня виступати з критикою на адресу демократів.

«Їхні аргументи у Палаті представників виявилися настільки« переконливими», що тепер їм потрібно вимагати свідків у Сенаті», - написав він у «Твіттері».

Старший науковий співробітник Інституту Брукінгса Джон Худак (John Hudak, Brookings Institution) сумнівається, що розгляд у Сенаті буде "об'єктивним".

«Важко уявити, що це буде об'єктивний розгляд, тому що більшість сенаторів з обох сторін вже прийняли рішення. І я думаю, дивно мати суд, на якому Сенат не хоче бачити документи, які раніше були утримані адміністрацією, і не хоче чути свідчення свідків».

«У кінцевому підсумку сенатори буду голосувати (про винність чи ні президента Трампа), і, з огляду на те, що ми бачили вчора, цілком очікувано, що президент буде виправданий», - додає експерт Інституту Брукінгса.

Виправдання президента США очікує і частий критик Дональда Трампа, експерт з питань безпеки Том Ніколс.

"Зіпсую усім свято (з приводу процесу щодо імпічменту у Сенаті - прим. ГА). Пам'ятайте:

1. Не буде жодного повстання у середині Республіканської партії

2. Трампа буде виправдано.

3. Доречні аргументи з боку демократів не матимуть значення. Канал Fox наріже весь процес на божевільні цитати. Єдина надія? Вона у тому, що Республіканська партія програє вибори у листопаді. Ось і все, що я можу вам сказати", - відзначив Ніколс у Twitter.



Старший науковий співробітник Фонду «Спадщина» Ханс фон Спаковскі (Hans von Spakovsky, Heritage Foundation) також вважає, що результат процесу у Сенаті передбачуваний. Старший науковий співробітник Фонду «Спадщина»Hans von Spakovsky, Heritage Foundation) також вважає, що результат процесу у Сенаті передбачуваний.

«Якщо менеджери Палати представників, які виступають у ролі обвинувачів, не можуть надати більше доказів, ніж вони вже мають, то, я думаю, що результат цього розгляду досить ясний - президент буде виправданий так само, як був виправданий Білл Клінтон 20 років тому», - каже експерт.

Команда Трампа отримає виправдання у Сенаті, незалежно від того, наскільки поганим буде їх захист, але за теперішнього курсу, вони не отримають перемогу у суді громадської думки

Експерт Фонду «Спадщина», який називаються наближеним до Республіканської партії та адміністрації Трампа, також підкреслює, що система влади у США влаштована відмінно від парламентських систем країн Європи і низки інших держав, тому вотум недовіри президенту США з боку Конгресу відрізняється від аналогічних процедур щодо прем'єр-міністрів. Самі ж дії президента США, на думку експерта, не є правопорушенням, що тягне за собою імпічмент.

«У парламентській системі, яка є здебільшого в Європі і в багатьох інших країнах, прем'єр-міністра, лідера країни, можна змістити через вотум недовіри в парламенті. У нас немає такої системи, - говорить експерт. - Положення про імпічмент у нашій конституції - це не те ж саме, що вотум недовіри. Пункт про імпічмент був запроваджений лише з однією метою, і ця мета полягала у тому, щоб змістити президента тільки в тому випадку, якщо він зробить серйозний проступок і, як написано в Конституції, таким проступком може бути зрада, хабарництво або злочини і проступки високого рівня».

«Імпічмент - це не метод для Конгресу США - нашого еквівалента парламенту - для видалення з офісу президента, який йому не подобається, або з політикою якого він не згоден», - вважає Ханс фон Спаковскі.

Ймовірне виправдання президента США у результаті процесу щодо імпічменту у Сенаті не призведе до його виправдання в очах громадськості. Таку думку висловив дослідник аналітичного центру Council on Foreign Relations Макс Бут.

"Команда Трампа отримає виправдання у Сенаті, незалежно від того, наскільки поганим буде їх захист, але за теперішнього курсу, вони не отримають перемогу у суді громадської думки", - твітує Бут.

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