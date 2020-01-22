Імпічмент Трампа: Експерти вважають результат процесу у Сенаті передбачуваним

Менеджери з імпічменту у середу почали виклад аргументів на користь того, що президент Дональд Трамп зловжив повноваженнями у особистих політичних інтересах і повинен бути відсторонений від посади.
До суботи слово буде надано адвокатам Трампа, які наполягають, що президент не скоїв жодних порушень і повинен бути виправданий. На аргументи захисту також буде відведено три восьмигодинних засідання.
Раніше Республіканці у Сенаті підтримали правила процесу, які, на думку демократів, націлені на те, щоб виправдати Трампа.
Тим часом сам Трамп продовжує майже щодня виступати з критикою на адресу демократів.
«Їхні аргументи у Палаті представників виявилися настільки« переконливими», що тепер їм потрібно вимагати свідків у Сенаті», - написав він у «Твіттері».
Старший науковий співробітник Інституту Брукінгса Джон Худак (John Hudak, Brookings Institution) сумнівається, що розгляд у Сенаті буде "об'єктивним".
«Важко уявити, що це буде об'єктивний розгляд, тому що більшість сенаторів з обох сторін вже прийняли рішення. І я думаю, дивно мати суд, на якому Сенат не хоче бачити документи, які раніше були утримані адміністрацією, і не хоче чути свідчення свідків».
«У кінцевому підсумку сенатори буду голосувати (про винність чи ні президента Трампа), і, з огляду на те, що ми бачили вчора, цілком очікувано, що президент буде виправданий», - додає експерт Інституту Брукінгса.
Виправдання президента США очікує і частий критик Дональда Трампа, експерт з питань безпеки Том Ніколс.
Старший науковий співробітник Фонду «Спадщина» Ханс фон Спаковскі (Hans von Spakovsky, Heritage Foundation) також вважає, що результат процесу у Сенаті передбачуваний.
«Якщо менеджери Палати представників, які виступають у ролі обвинувачів, не можуть надати більше доказів, ніж вони вже мають, то, я думаю, що результат цього розгляду досить ясний - президент буде виправданий так само, як був виправданий Білл Клінтон 20 років тому», - каже експерт.
Команда Трампа отримає виправдання у Сенаті, незалежно від того, наскільки поганим буде їх захист, але за теперішнього курсу, вони не отримають перемогу у суді громадської думкиМакс Бут, Council on Foregin Relations
Експерт Фонду «Спадщина», який називаються наближеним до Республіканської партії та адміністрації Трампа, також підкреслює, що система влади у США влаштована відмінно від парламентських систем країн Європи і низки інших держав, тому вотум недовіри президенту США з боку Конгресу відрізняється від аналогічних процедур щодо прем'єр-міністрів. Самі ж дії президента США, на думку експерта, не є правопорушенням, що тягне за собою імпічмент.
«У парламентській системі, яка є здебільшого в Європі і в багатьох інших країнах, прем'єр-міністра, лідера країни, можна змістити через вотум недовіри в парламенті. У нас немає такої системи, - говорить експерт. - Положення про імпічмент у нашій конституції - це не те ж саме, що вотум недовіри. Пункт про імпічмент був запроваджений лише з однією метою, і ця мета полягала у тому, щоб змістити президента тільки в тому випадку, якщо він зробить серйозний проступок і, як написано в Конституції, таким проступком може бути зрада, хабарництво або злочини і проступки високого рівня».
«Імпічмент - це не метод для Конгресу США - нашого еквівалента парламенту - для видалення з офісу президента, який йому не подобається, або з політикою якого він не згоден», - вважає Ханс фон Спаковскі.
Ймовірне виправдання президента США у результаті процесу щодо імпічменту у Сенаті не призведе до його виправдання в очах громадськості. Таку думку висловив дослідник аналітичного центру Council on Foreign Relations Макс Бут.
"Команда Трампа отримає виправдання у Сенаті, незалежно від того, наскільки поганим буде їх захист, але за теперішнього курсу, вони не отримають перемогу у суді громадської думки", - твітує Бут.
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