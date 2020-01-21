Запропоновані правила розгляду імпічменту у Сенаті викликали заперечення у демократів

Спікерка Палати представників Конгресу США, Ненсі Пелосі у вівторок заявила, що запропоновані правила процесу щодо імпічменту у Сенаті "створені, щоб приховати правду". Так Пелосі відреагувала не запропоновану лідером республіканської більшості у Сенаті Мітчем Макконнелом резолюцію, яка відводить командам обвинувачення і захисту у справі по 24 години на представлення аргументів. При цьому цей час має бути використаний протягом двох днів. Як відзначає видання The Hill, резолюція також не гарантує, що Сенат прийме докази зібрані під час процесу у Палаті представників. Пропонується провести у Сенаті окреме голосування з приводу того, чи викликати на процес свідків та приймати документи.

Ситуацію прокоментував сенатор-республіканець Мітт Ромні, чий голос, як очікується може стати одним із вирішальних у процесі у Сенаті.

"Вважаю, що наші демократичні друзі забули той факт, що якщо все підряд називати скандалом, то взагалі ніщо більше не сприймається, як скандал. Незалежно від того, чи йдетья про 2 дні, чи 4 дні, кожна сторона отримує стільки ж часу, як і під час процесу щодо імпічменту Білла Клінтона", - заявив Ромні.

На момент написання матеріалу стало відомо, що Макконнелл буцімто погодився надати сторонам три дні для використання відведеного часу для представлення аргументів.

Заперечення демократів прокоментував прихильник Трампа, конгресмен-республіканець Марк Мідовс.

"Процес (щодо імпічменту - прим. ГА) демократів у Палаті представників заяняв 78 днів, і у перші 71 з них. Дональду Трампу не було дозволено мати захисника. Всі аргументи демократів про "справедливість" та "дотримання правил" варто відкинути і не сприймати серйозно", - твітує законодавець.





Як відомо за імпічмент Трампа у Палаті представників Конгресу проголосували лише представники Демократичної партії США. Всі республіканці (до них також приєднався один законодавець-демократ) проголосували проти імпічменту. Білий дім не брав участі у процесі у Палаті представників, називаючи процес ангажованим та несправедливим.

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