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Світ

Трамп назвав доповідь демократів щодо імпічменту "посміховиськом"

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Президент США Дональд Трамп у середу назвав «посміховиськом» складену демократами доповідь з питання про імпічмент і знову висловив обурення з приводу того, що чергові слухання були призначені на час його відсутності у США.

У доповіді, яку представив у вівторок Комітет з розвідки Палати представників, стверджується, що Трамп намагався заручитися допомогою іноземної держави, щоб підвищити свої шанси на переобрання, а також ініціював «безпрецедентну» кампанію намагаючись перешкодити Конгресу. Доповідь буде використана законодавцями як основа для можливого висунення офіційних звинувачень щодо президента.

«Ця доповідь не заслуговує уваги», - сказав Трамп, виступаючи у середу на саміті НАТО в Уотфорд. Він додав, що завдяки процесу імпічменту республіканці ще більше згуртувалися навколо нього.

«Чи люблять вони насправді нашу країну?» - задався питанням президент, мабуть, маючи на увазі демократів.

Дивіться також: Процес імпічменту: доповіді демократів та республіканців; заяви Трампа у Лондоні

Процес імпічменту: доповіді демократів та республіканців; заяви Трампа у Лондоні. Відео
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Процес імпічменту: доповіді демократів та республіканців; заяви Трампа у Лондоні. Відео

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