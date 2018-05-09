Європейські союзники США не згодні з Трампом щодо іранської угоди і сподіваються її врятувати

Велика Британія, Франція та Німеччина дали зрозуміти, що будуть намагатися врятувати багатосторонню угоду щодо ядерних програм Ірану, хоча президент Дональд Трамп оголосив відмову США від участі в ній.

Європейські учасники домовленостей далі вважають, що угода була дієвим способом контролю над ядерними програмами Ірану, і керівники Великої Британії, Німеччини та Франції у спільній заяві висловили “жаль та стурбованість” рішенням американської адміністрації.

Президент Трамп у вівторок назвав її “жахливою та односторонньою угодою, яка ніколи не мала бути підписана” і повідомив, що Вашингтон негайно поновлює санкції щодо Ірану.

Французький міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан заявив, що попри рішення США “угода не мертва” і повідомив про скликання зустрічі представників Франції, Британії, Німеччини та Ірану для вироблення подальших кроків.

Росія заявила, що “глибоко розчарована” рішенням президента Трампа.

Агенція Reuters цитує неназваного західного дипломата, який сказав, що “насамперед жертвами санкцій стануть європейські союзники Трампа”.

Західна Європа раніше також негативно реагувала на інше міжнародне рішення президента Трампа: відмову від участі США у Паризькій кліматичній угоді та вислювлювала стурбованість готовністю американської адміністрації до "торговельної війни" з Китаєм.

Трамп вказав, що угода не обмежує іранських розробок балістичних ракет, не передбачає контролю над іранськими ядерними програмами після 2025 року і не стримує дій Ірану у війнах в Сирії та Ємені.

Угода була підписана 2015 року п’ятьма членами Ради <езпеки ООН: Сполученими Штатами, Британією, Францією, Китаєм, Росією, а також Німеччиною.

Домовленість передбачала скасування міжнародних санкцій щодо Ірану в обмін на гарантії Тегерану про обмеження його ядерних програм.

Рішення президента Трампа привітали в Ізраїлі та в Саудівській Аравії, де Іран підозрюють у прихованих намаганнях розробити ядерну зброю та звинувачують у спробах розбудувати свою регіональну гегемонію.

Іранське керівництво оголосило, що буде діяти залежно від того, чи вдасться врятувати угоду зусиллями інших учасників.

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