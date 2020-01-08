Трамп пов'язав удар по американських базах в Іраку з адміністрацією Обами, закликав Іран до співпраці

Він хоче досягнути угоди. Ось про що була промова

Президент США Дональд Трамп у середу заявив, що ракетний удар Ірану по американських військових в Іраку став можливим завдяки діям адміністрації Барака Обами, яка відкрила Тегерану доступ до фінансів. Численні оглядачі назвали закиди Трампа на адресу Обами неправдивими.

"Ракети, які минулої ночі були випущені по нас та наших союзниках були оплачені з коштів, доступ до яких відкрила попередня адміністрація", - заявив Трамп у ході звернення. Президент США мав на увазі ядерну угоду з Іраном укладену за президентства Брака Обами. Відповідно до угоди, санкції щодо Ірану були послаблені в обмін на скорочення ним ядерної програми.

Трамп вивів США з угоди у 2018 році. При цьому інші її сторони виступили проти такої позиції США і наполягали на продовженні виконання пунктів угоди, вибудовуючи власні взаємини з Іраном.

У ході промови Трамп наголосив, що ворожі дії з боку Ірану лише посилились після укладення ядерної угоди.

Президент США також закликав успіх підписантів ядерної угоди 2015-го року, включно із Великою Британією, Німеччиною, Росією та Китаєм, працювати над новим договором, який "зробить світ безпечнішим та більш мирним".

У ході свого виступу Трамп відзначив, що ракетний удар, якого Іран завдав по американських військових напередодні, не призвів до жертв серед американців.

У промові Трамп відзначив, що впливовий іранський військовий командувач Касем Солеймані раніше знищений США мав "руки просочені кров'ю американців та іранців".

Американська сила, і військова і економічна, є найкращим фактором стримування

"Усунувши Солеймані, ми надіслали потужний сигнал терористам: Якщо ви цінуєте власні життя, ви не загрожуватиме життям інших людей", - відзначив Трамп.

Президент США також заявив, що Сполучені Штати завершили переозброєння війська, і створюють гіперзвукові ракети. Трамп також наголосив на економічній силі Америки.

"Американська сила, і військова і економічна, є найкращим фактором стримування".

Трамп також закликав НАТО брати активнішу роль у близькосхідному процесі.

Я закликаю Іран прийняти пропозицію президента Трампа щодо діалогу та роботи з нами по спільних цілях

Президент США також заявив, що Сполучені Штати мають працювати із Іраном щодо спільних пріоритетів, таких як знищення терористичного угрупування ІДІЛ.

На думку американського оглядача Елі Лейк, головним месіджем промови президента США є бажання досягнути угоди з Іраном.

"Не те, щоб ще мали лишатись сумніви з даного приводу, але Трамп не починає війну проти Ірану спрямовану на створення нової нації. Він хоче досягнути угоди. Ось про що була промова", - твітує Лейк.





Окремі елементи промови президента США отримли схвалення і демократів і республіканців.

"Президент Трамп абсолютно правий. Щодо Ірану ми маємо продовжувати політику миру завдяки силі. Промова чудово викрила Іран. Або вони триматимуться терористичного шлях, або оберуть шлях до миру та процвітання. Виправдане вбивство Солеймані надіслало чіткий сигнал: США не прагне війни із жодною країною, але ми рішуче захищатимемо інтереси США", - заявив у Twitter колишній міністр юстиції США Джефф Сешнс.

"Я закликаю Іран прийняти пропозицію президента Трампа щодо діалогу та роботи з нами по спільних цілях", - заявила впливова сенаторка-демократ Файнстін.



Промова наразилась і на критику.

"Промова Трампа: повна натяків, хвалькувата, збиває з пантелику. Чого він хоче він НАТО на Близькому Сході? Навіщо згадав про знищення ватажка ІДІЛ аль-Багдаді? Закликає Іран не прагнути ядерної зброї, але не каже, як завадити цьому", - твітує аналітик каналу CNN Сьюзан Ґлессер.