Озвучити стратегію щодо Ірану і не діяти імпульсивно - закликали Трампа у Республіканській та Демократичній партіях

У середу об 11-й годині за місцевим часом президент США Дональд Трамп має виступити із промовою з приводу ескалації у відносинах між Сполученими Штатами та Тегераном. Раніше у відповідь на вбивство впливового іранського військового лідера Касема Солеймані Іран завдав ракетного удару по американських військових об'єктах в Іраку. На даний момент США не повідомили про жертв серед військовослужбовців. Окремі оглядачі висловлювали припущення, що удар Ірану був навмисне організований так, щоб уникнути жертв серед американців. Водночас у Ірані заявили про готовність до нових ударів.

У середу представники Республіканської та Демократичної партій США закликали президента США Дональда Трампа представити стратегічне бачення щодо Ірану.

"Імпульсивні рішення Дональда Трампа призвели до : голосування в Іраку про виведення військ США; ракетного удару Ірану по американських військових; відмови Ірану від ядерних обмежень. Нам не потрібно, щоб президент США зараз твітував картинки з американським прапором. Нам потрібно, щоб Трамп артикулював змістовну стратегію щодо Ірану", - твітує конгресмен-демократ Тед Лью.



До стриманості Трампа закликав його союзник, впливовий сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

"На мою думку, удар у відповідь зараз не повинен бути самоціллю. Важливо представити просто і твердо стратегічні цілі щодо Ірану. Наші цілі: Іран має перестати бути найбільшим державним спонсором тероризму у світі; припинити накопичення балістичних ракет, яке загрожує стабільності регіону; провести переговори щодо ядерної угоди, яка надасть Ірану ядерну енергію, але позбавить його доступу до ядерної зброї. Кампанія максимального тиску на Іран з боку адміністрації США не просто приносить результат, а є найкращим способом досягнути наших стратегічних цілей", - твітує Грем.



Як відомо, 5-го січня президент США Дональд Трамп заявив у Twitter, що Америка щойно витратила 2 трильйони доларів на військове озброєння, і "якщо Іран нападе на будь-яку американську базу, або американця, США спрямують до Ірану частину цього прекрасного обладнання... без сумнівів!"

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