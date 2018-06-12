Трамп пообіцяв викрутитись, якщо Кім Чен Ин не виконає обіцянок

Раніше КНДР називала "денуклеаризацією Корейського півострова" свою вимогу згортання військової присутності США на Корейському півострові та зняття Америкою "ядерної парасолі" з Південної Кореї та Японії

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що може помилятись щодо намірів лідера КНДР Кім Чен Ина щодо денуклеаризації Корейського півострова. Про це президент США заявив раніше на прес-конференеції після історичного саміту із Ином.

"Я можу помилятись. Можливо, я буду стояти перед вами за шість місяців і казатиму, що не мав рації. Не знаю, чи я коли-небудь визнаю це, я знайду якусь відмовку", - заявив Трамп.

Не зрозуміло, чи були слова президента США жартом.

Як відомо, за підсумками саміту Трампа та Ина лідерами країн було підписано угоду про невизначені специфічно "безпекові гарантії" з боку США у відповідь на денуклеаризацію Корейського півострова.

Можливо я буду стояти перед вами за шість місяців і казатиму, що був не правий. Не знаю, чи я коли-небудь визнаю це, я знайду якусь відмовку

Обидві сторони висловили оптимізм із приводу підписаної угоди. Зусилля президента Трампа також оцінили окремі представники Демократичної партії.

Натомість у більшості критики президента США звинуватили його легітимізації північнокорейського режиму та применшили значення угоди, заявивши, що вона ні до чого не забов'язую Пхеньян.

При цьому оглядачі відзначили, що у 2005-му році КНДР вже підписувала угоду із забов'язанням провести денуклеаризацію. Тоді КНДР, вживаючи термін "денуклеаризація Корейського півострова", вимагала згортання військової присутності США на Корейському півострові та зняття Америкою "ядерної парасолі" з Південної Кореї та Японії.

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