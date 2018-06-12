У столиці США дикий олень пробрався на станцію метро поблизу Пентагону

До підземних тунелів системи метрополітену столиці США Вашингтона забрів олень. Про це Служба метро столичного регіону розповіла у своєму Twitter.

Тварина пробігла колією на одній із станцій і потрапила на відео камер спостереження, які також захопили здивовану реакцію пасажирів на платформі станції "Крістал-сіті", коли повз них пробіг олень. Подія відбулась о 8:30 ранку за місцевим часом.

Станція "Крістал-Сіті" знаходиться у безспосередній близькості до Пентагону.

Повідомляється, що тварина самостійно покинула станцію, рушивши колією в бік надземної ділянки метрополітену до станції "Національний аеропорт імені Рейґана".

У столиці США нерідко можна побачити диких тварин. Лисиці були неодноразово помічені поблизу Державного департаменту. До густонаселених районів олені та інші тварини забрідають із численних парків та ін.

Дивіться також: Настрої Південної Кореї щодо Кім Чен Ина - змінюються