Трамп накаже м’ясопереробним заводам продовжувати роботу як критично важливим об'єктам інфраструктури - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп планує використати Закон щодо воєнного виробництва, щоб наказати м’ясопереробним підприємствам країни продовжувати роботу, як ключовим елементам життєзабезпечення. Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на власне джерело.

Рішення може бути ухвалено на тлі проблем у харчовій індустрії США спричинених коронавірусом. Повідомляється, що уряд США візьме на себе забезпечення підприємств захисним спорядженням.

Як повідомлялось, більше десяти м’ясопереробних заводів у США мусили призупинити роботу через велику кількість випадків зараження COVID-19 серед працівників. Провідні харчові компанії виступають за відновлення роботи підприємств. Проти цього виступають деякі профспілки, місцева влада. Сам Трамп виступав за відновлення роботи економіки США, вказуючи при цьому, що його строки визначатимуться на основі наукових даних.

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