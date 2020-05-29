Трамп заявив про низку заходів США пов'язаних з Китаєм: вихід із ВООЗ, зміна статусу Гонконгу, захист досліджень американських університетів

США "переривають" відносини із Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Про це президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, звертаючись до ЗМІ.

Президент США заявив, що ВООЗ відмовилась здійснити реформи, яких вимагали Сполучені Штати. За словами Трампа, ВООЗ перебуває під повним контролем Китаю. Кошти призначені ВООЗ буде спрямовано на глобальні потреби охорони здоров'я.

Президент США наголосив, що Китай повинен дати відповіді на ключові питання щодо обставин спалаху та поширення коронавірусу. За словами Трампа, приховування Китаєм даних про коронавірус дозволило хворобі поширитись світом.

"Нам необхідна прозорість", - заявив Трамп, відзначивши, що на ранніх етапах поширення вірусу Китай дозволив людям із Вуханю вільно подорожувати світом.

Трамп також заявив про перегляд ключових угод США із Гонконгом через те, що останній в результаті дій офіційного Пекіна став частиною спільної із Китаєм політичної системи.

"Тому я наказав адміністрації почати процес ліквідації виключень, які давали Гонконгу преференції з нашого боку", - сказав Трамп. Йдеться, наприклад, про угоди щодо екстрадиції, експорту технологій подвійного використання. США позбавлять Гонконг преференцій у митній сфері, і накладуть санкції на чиновників, які причетні до підриву автономії Гонконгу.

Заяви прозвучали у ході виступу присвяченого відносинам США з Китаєм та новим заходам Сполучених Штатів щодо цієї країни. Президент США відкрив виступ словами про те, що "вони (Китай - прим. ГА) протягом десятиріч грабували США, як ніхто до цього". Трамп також заявив, що Китай зберігає статус країни, що розвивається і отримує від цього "переваги, яких інші, включно із США не мають".

Сотні мільярдів доларів втрачались щороку у відносинах із Китаєм, особливо протягом років попередньої адміністрації

"Сотні мільярдів доларів втрачались щороку у відносинах із Китаєм, особливо протягом років попередньої адміністрації. Китай захопив наші заводи, вивів наші робочі місця, випотрошив нашу промисловість, викрав нашу інтелектуальну власність та порушив свої забов'язання у ВТО", - заявив Трамп.

Трамп заявив, що США хочуть відкритих і конструктивних відносин із Китаєм, але їх досягнення потребує, щоб Сполучені Штати "активно захищали свої національні інтереси".

Трамп відзначив, що він підпише прокламацію про захист досліджень, які проводяться в університетах США та заборону в'їзду до країни певних категорій іноземців із Китаю. За словами президента, США також переглянуть діяльність у країні фінансових компаній із Китаю.

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