Президент Трамп підтримує Терезу Мей, яка готує нові санкції проти Росії за отруту в Британії

Після того як Москва відкинула ультиматум Лондона з вимогою пояснити, як і чому розробленою в Росії нервово-паралітичною отрутою були вражені люди на території Англії, британський уряд готує санкцій щодо Росії.

У першій половині дня у середу ​прем’єр-міністр Тереза Мей радиться з колегами на засіданні Ради національної безпеки, а опівдні виступатиме у парламенті.

Президент Трамп погодився з прем’єр-міністром Мей, що уряд Російської Федерації повинен подати однозначні відповіді щодо того, як ця хімічна зброя, розроблена в Росії, була застосована у Сполученому Королівстві. Двоє лідерів погодилися, що повинні бути наслідки для тих, хто використав цю огидну зброю, відверто порушуючи міжнародні норми.

​Мей у понеділок заявляла, що у разі, “якщо не буде вартої довіри відповіді, ми дійдемо висновку, що ці дії дорівнюють незаконному застосуванню сили російською державою проти Сполученого Королівства”.

Росія заперечує причетність до важкого отруєння принаймні трьох людей, двоє з яких - росіянин Сергій Скрипаль та його донька вже півтора тижні перебувають при смерті, а третій - сержант місцевої поліції залишається у серйозному стані в лікарні міста Солсбері.

Кілька десятків людей зверталися по медичну допомогу, або пораду і понад 500 отримали рекомендації, як очистити одяг та особисті предмети від можливих слідів отрути після інциденту 4 березня.

У середу у парламенті від пані Мей очікують оголошення перших санкцій у низці, як передбачають, поетапних дій британського уряду.

Серед імовірних кроків називають висилання з країни російських дипломатів, обмеження на видачу віз громадянам Росії, посилення боротьби з відмиванням грошей російського походження, позбавлення ліцензії на мовлення в Британії російського англомовного телеканалу RT, бойкот футбольного чемпіонату світу в Росії, тощо.

Британські коментатори називають саме скасування віз та замороження активів російських посадовців та наближених до Кремля бізнесменів потенційно найболючішими санкціями.

Думки розділилися, щодо ефективності позбавлення ліцензії на мовлення телеканалу RT чи радіостанції Sputnik, які змогли привабити порівняно малу частку британської аудиторії.

Також більше символічним називають можливий частковий чи повний бойкот футбольного чемпіонату світу.

Масштаби та ефективність нових санкцій щодо Кремля значною мірою залежатимуть від рівня підтримки з боку союзників Лондона.

Більшість ключових союзників заявили про солідарність з Британією, але зараз ще не відомо, як саме інші країни підтримають британський уряд.

Президент Дональд Трамп заявив, що повністю підтримує Терезу Мей.

Президент США та прем’єр-міністр Великої Британії розмовляли по телефону після того, як Трамп напередодні наголошував, що очікує додаткових доказів від Лондона.

Раніше про підтримку Британії заявили президент Франції Еммануель Макрон та керівництво Німеччини.

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