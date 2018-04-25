Вечір без політики – Трампи влаштували на честь Макронів державний бенкет

В центрі уваги урочистостей в Білому домі – дружба США і Франції та «гламур»

У вівторок президент США Дональд Трамп заявив, що має «глибоку честь» вітати президента Франції Еммануеля Макрона з першим офіційним державним бенкетом його адміністрації.

Виступаючи перед гостями розкішного заходу, Трамп назвав відносини між Сполученими Штатами і Францією «дуже дивовижною дружбою».

«Нехай узи нашої дружби стають все глибшими, наші відносини все міцнішими і нехай наша свобода священна ніколи не вмре», - заявив президент Трамп.

У свою чергу, президент Макрон заявив, що обидва лідери поділяють рішучість і готовність служити своїм країнам і світовій спільноті. Він також підняв чарку за «нерозлучну дружбу» між США та Францією.

Влаштований президентом і першою леді США прийом для президента Макрона і його дружини Брижіт також дав нагоду Меланії Трамп привернути трохи уваги до себе.

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Перша леді обрала меню для бенкету, і на її запрошення гості насолоджувалися виступом членів Вашингтонської національної опери.

На відміну від інших попередніх адміністрацій, на державний бенкет у вівторок на честь Макронів не запрошено багато голлівудських зірок чи вашингтонських політиків.

Державним бенкетом завершено цілу низку заходів на честь Макрона, включно з урочистою церемонією вітання, яка проходила на гавані перед Білим домом.

У вівторок також відбулися переговори Трампа і Макрона, після яких вони закликали до подальшого діалогу щодо Ірану. Одначе не було ясної ознаки того, чи президент Трамп припинить участь США в існуючій ядерній угоді з Тегераном.

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