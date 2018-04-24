До Трампів завітала в гості перша пара Франції

На порядку денному переговорів президентів США Трампа і Франції Макрона - війна в Сирії, кібербезпека в Україні та іранська ядерна програма





Президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп у вівторок приймають у Білому домі Еммануеля і Бриджіт Макронів. Президент Франції перебуває в США з триденним державним візитом.

Звертаючись до учасників офіційної церемонії, президент Трамп заявив, що візит французького президента проходить в критичний час для обох країн.



В урочистій церемонії взяли участь 500 військовослужбовців США, які представляють усі п'ять видів американських збройних сил.



По завершенні офіційної церемонії почалися офіційні переговори двох президентів, після яких в Білому домі пройде святковий бенкет.



У програмі державного бенкету - виступи артистів Вашингтонської національної опери.

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На порядку денному переговорів Трампа і Макрона - питання глобальної політики, включаючи війну в Сирії та дії Росії в Україні, іранську ядерну програму та план Трампа щодо підвищення тарифів на імпорт алюмінію і сталі.

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«Цей візит дуже важливий в сьогоднішньому контексті, в якому є так багато невизначеності, (чимало) труднощів і - часом - і небезпек», - заявив Макрон після прибуття в столицю США.

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