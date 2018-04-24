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США

До Трампів завітала в гості перша пара Франції

  • Голос Америки
Урочиста церемонія вітання Макронів до Білого дому

На порядку денному переговорів президентів США Трампа і Франції Макрона - війна в Сирії, кібербезпека в Україні та іранська ядерна програма



Президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп у вівторок приймають у Білому домі Еммануеля і Бриджіт Макронів. Президент Франції перебуває в США з триденним державним візитом.

Еммануель Макрон і Дональд Трамп
Еммануель Макрон і Дональд Трамп

Звертаючись до учасників офіційної церемонії, президент Трамп заявив, що візит французького президента проходить в критичний час для обох країн.

В урочистій церемонії взяли участь 500 військовослужбовців США, які представляють усі п'ять видів американських збройних сил.

Державний візит президента Макрона
Державний візит президента Макрона


По завершенні офіційної церемонії почалися офіційні переговори двох президентів, після яких в Білому домі пройде святковий бенкет.

У програмі державного бенкету - виступи артистів Вашингтонської національної опери.

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Макрон у США: Як Меланія Трамп прикрашала Білий дім. Відео
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Макрон у США: Як Меланія Трамп прикрашала Білий дім. Відео

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На порядку денному переговорів Трампа і Макрона - питання глобальної політики, включаючи війну в Сирії та дії Росії в Україні, іранську ядерну програму та план Трампа щодо підвищення тарифів на імпорт алюмінію і сталі.

Дивіться детальніше: Україна серед головних тем обговорення між Трампом та Макроном

Україна серед головних тем обговорення між Трампом та Макроном. Відео
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Україна серед головних тем обговорення між Трампом та Макроном. Відео

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«Цей візит дуже важливий в сьогоднішньому контексті, в якому є так багато невизначеності, (чимало) труднощів і - часом - і небезпек», - заявив Макрон після прибуття в столицю США.

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