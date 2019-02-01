Президент США може оголосити надзвичайний стан, щоб побудувати стіну на кордоні з Мексикою

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам у п’ятницю, що існує «велика ймовірність», що він оголосить надзвичайний стан, щоб профінансувати зведення стіни на південному кордоні США в обхід Конгресу, де демократична більшість стоїть на заваді фінансуванню прикордонного муру. Про це повідомляє видання The Hill.

За словами президента, подробиці його плану буде оголошено у промові про «Стан держави» 5-го лютого. Президент США очікує, що законодавці з Демократичної партії США не погодять внесення до державного бюджету коштів на зведення муру. У відповідь Трамп може звернутись до повноважень, які надані президенту на випадок надзвичайних ситуацій, щоб використати кошти з бюджету Міноборони США для фінансування посилення безпеки кордону. Законодавство США, як відзначають, надає президенту певний простір щодо оголошення надзвичайного стану.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 25-го січня погодився тимчасово – до 15-го лютого – відновити роботу уряду після 35 днів часткового закриття уряду ("шатдауну"). Нова домовленість мала б дати Трампу та Конгресу час, щоб досягти нової угоди.

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