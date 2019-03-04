Трамп продовжив дію надзвичайного стану стосовно України

Своїм рішенням від 4 березня президент США Дональд Трамп продовжив ще на рік дію надзвичайного стану в сфері національної безпеки США у зв’язку з ситуацією в Україні.

Про це йдеться в повідомленні, розповсюдженому прес-службою президента.

В оголошенні, Дональд Трамп зауважив, що загрози, які стали підставою для введення надзвичайного стану, продовжують існувати.

Зокрема, серед підстав такого рішення є "дії та стратегії осіб, що шкодять демократичному процесу та установам в Україні, загрожують миру, безпеці, стабільності та суверенітету, територіальній цілісності, а також підтримують зловживання активами. Підставою є спроби Росії анексувати Крим та використання сили в Україні.

Це – продовжує становити нетипову і надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів", - йдеться в повідомленні за підписом президента Трампа.

Як зазначається в документі, повідомлення президента буде опубліковано в Федеральному реєстрі США.

Рішення про надзвичайний стан в сфері національної безпеки США стосовно України було прийнято 6 березня 2014 року і є підставою для подальших дій виконавчої гілки влади США з введення санкцій, пов’язаних з ситуацією в Україні.

16 березня та 20 березня 2014 року, нагадує повідомлення, президент США видав накази 13661 та 13662, якими розширив сферу надзвичайного стану.

Надзвичайний стан у США оголошувався 60 разів з часу введення в дію відповідного закону в 1976-му, пише NPR. На тепер діє 31 рішення про надзвичайний стан, включаючи рішення стосовно України. В трьох чвертях випадків надзвичайний стан у США оголошувався, щоб запровадити санкції, або торговельні обмеження проти інших країн. В решті випадків надзвичайний стан оголошувався після терористичних нападів, або природних катаклізмів.

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