Трамп: Для чого НАТО, якщо Німеччина платить Росії мільярди за газ?

У чому користь НАТО, якщо Німеччина платить Росії мільярди доларів за газ та енергію?

Президент США Дональд Трамп закликав країни НАТО негайно підняти рівень видатків на оборону до рівня 2% ВВП. Про це він заявив у своєму Twitter. При цьому президент навів газогін "Північний потік-2", як приклад проблем ефективності НАТО.

"Для чого НАТО, якщо Німеччина платить Росії мільярди доларів за газ та енергію? Чому лише 5 з 29 країн-членів виконали забов'язання виділяти 2% ВВП на оборону? США платять за захист Європи, а тоді втрачають мільядри на торгівлі. (Країни-члени НАТО) мають вже зараз виділяти 2% ВВП на оборону, а не тягнути до 2025-го року ", - заявив президент США у Twitter.

​Раніше, звертаючись до генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа, Трамп розкритикував Німеччину за підтримку проекту російського газового проекту «Північний потік 2», а також за те, що Німеччина повільно рухається в напрямку виконання цілей витрат на НАТО.

Вони мають збільшити видатки негайно. Німеччина – багата країна

"Ми маємо захищатись від Росії, а Німеччина сплачує мільярди і мільярди доларів Росії щорічно", - сказав Трамп.

Трамп також закликав союзників негайно підвищити витрати на оборону.

"Вони мають збільшити видатки негайно. Німеччина – багата країна, вони говорять про невелике збільшення до 2030 року. Справді, вони можуть збільшити негайно, від завтрашнього дня і не мати проблем", - додав Трамп.

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