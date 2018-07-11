Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Попередній Наступний
Breaking News
Україна

Трамп: Для чого НАТО, якщо Німеччина платить Росії мільярди за газ?

У чому користь НАТО, якщо Німеччина платить Росії мільярди доларів за газ та енергію?

Президент США Дональд Трамп закликав країни НАТО негайно підняти рівень видатків на оборону до рівня 2% ВВП. Про це він заявив у своєму Twitter. При цьому президент навів газогін "Північний потік-2", як приклад проблем ефективності НАТО.

"Для чого НАТО, якщо Німеччина платить Росії мільярди доларів за газ та енергію? Чому лише 5 з 29 країн-членів виконали забов'язання виділяти 2% ВВП на оборону? США платять за захист Європи, а тоді втрачають мільядри на торгівлі. (Країни-члени НАТО) мають вже зараз виділяти 2% ВВП на оборону, а не тягнути до 2025-го року ", - заявив президент США у Twitter.

​Раніше, звертаючись до генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа, Трамп розкритикував Німеччину за підтримку проекту російського газового проекту «Північний потік 2», а також за те, що Німеччина повільно рухається в напрямку виконання цілей витрат на НАТО.

Вони мають збільшити видатки негайно. Німеччина – багата країна
Дональд Трамп

"Ми маємо захищатись від Росії, а Німеччина сплачує мільярди і мільярди доларів Росії щорічно", - сказав Трамп.

Трамп також закликав союзників негайно підвищити витрати на оборону.

"Вони мають збільшити видатки негайно. Німеччина – багата країна, вони говорять про невелике збільшення до 2030 року. Справді, вони можуть збільшити негайно, від завтрашнього дня і не мати проблем", - додав Трамп.

Дивіться також: Трамп запропонував на розгляд Сенату кандидата на посаду Верховного судді США

Трамп запропонував на розгляд Сенату кандидата на посаду Верховного судді США. Відео
Embed
Трамп запропонував на розгляд Сенату кандидата на посаду Верховного судді США. Відео

No media source currently available

0:00 0:03:30 0:00
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG