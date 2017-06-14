Дональду Трампу – 71. Як президент США святкує день народження?

Минулого тижня перша леді США Меланія Трамп закликала прихильників привітати 45-го президента США, підписавши листівку на офіційному сайті Республіканської партії, яку він "ніколи не забуде".

"Наші святкування зазвичай відбуваються за участі родини та близьких друзів. Ви, безумовно, довели, що ви є відданими друзями мого чоловіка, підтримавши його позитивне бачення того, як 'повернути Америці велич', та продемонструвавши непохитну підтримку Республіканської партії", - написала Меланія в листі до прибічників глави Білого дому.

Свої попередні дні народження тоді ще бізнесмен Дональд Трамп відзначав гучними й велелюдними вечірками. Як згадує газета The Washington Post, свій 42-й день народження Трамп святкував у казино в Атланті, де гостей розважали танцівники, лазерне шоу та 5-метрова модель космічного корабля.

А от на свій п'ятдесятий ювілей іменинник отримав шоколадний торт, прикрашений фотографіями усіх будівель, які належать його компанії, та цукровою фігуркою, яка зображувала Трампа у костюмі супермена.

Подробиць цьогорічної президентської вечірки небагато, пишуть американські медіа. Але його син Ерік Трамп у привітанні у Twitter написав, що "не може дочекатись святкування".

​Водночас, ЗМІ зауважують, що перша леді і молодший син президента Беррон, які жили в Нью-Йорку до закінчення навчального року, лише два дні тому переїхали до Білого дому, - якраз до дня народження Дональда Трампа.

А от старша донька Іванка Трамп із чоловіком Джаредом Кушнером перeїхали до Вашингтона разом із президентом у січні. На своїй сторінці у Instagram вона розмістила дитяче фото, де батько тримає її на руках, і підписала: "З днем народження, мій неймовірний. Я сподіваюсь, що цей рік буде найкращим!"

Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер на своїй сторінці у Twitter також привітав президента й зауважив, що 14 червня у США відзначають іще два свята: "Великий день: день народження президента США Дональда Трампа @potus @realDonaldTrump, 242-га річниця заснування армії США @USArmy та День прапора #FlagDay".

Інший син президента, Дональд Трамп-молодший, розмістив фотографію свого батька разом з онуками.

Вітають президента й користувачі соцмереж. На цій світлині у 1999 році Дональд та Меланія Трамп відвідують прем'єру фільму «Зоряні війни. Прихована загроза».

А це перша пара США у день інавгурації 20 січня 2017 року.

Дехто із прихильників президента зробив фотоколлажі.

Сам Трамп іще п'ять років тому написав, що бажає, щоб його країна "знову стала великою і процвітаючою". Імовірно, це й лягло в основу його передвиборчого гасла "повернемо Америці велич".

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