Президента США Дональда Трампа офіційно номінували на Нобелівську премію миру. Автори подання, республіканські законодавці, вважають, що президент США "невтомно тиснув на Північну Корею, щоб закінчити її незаконну збройну програму та принести мир до регіону".

Про це повідомляє сайт Fox News.

Лист до Норвезького комітету Нобелівської премії у вівторок відправив конгресмен-республіканець Люк Мессер.

Лист підписали загалом 17 законодавців.

Як відомо, у найближчий час мають відбутись переговори між США та КНДР на найвищому рівні з приводу денуклеаризацію Північної Кореї. Цьому передував візит Майка Помпео (він на той час був директором ЦРУ, а нині обіймає посаду державного секретаря США - прим. ГА) до країни та зустріч із її лідером Кім Чен Ином.

Якщо Нобелівска премія миру чогось варта, президент Трамп має прекрасні шанси її отримати

"Підхід Трампа до національної безпеки за формулою "мир завдяки силі" приносить результаи і не лише у КНДР . ІДІЛ тікає і я думаю, що світ починає усвідомлювати, що у місті з'явився новий шериф, а найважливішим лідером світу є Дональд Трамп", - заявив республіканець Люк Мессер у коментарі для ЗМІ.

"Якщо Нобелівска премія миру чогось варта, президент Трамп має прекрасні шанси її отримати. Зрештою президент Барак Обама отримав її лише за гламурну виборчу кампанію. Трамп здійснив важливі кроки до здобуття миру", - також заявив Мессер.

Зрештою президент Барак Обама отримав її лише за гламурну виборчу кампанію. Трамп здійснив важливі кроки до здобуття миру

Кім Чен Ин раніше зустрівся із лідером Південної Кореї Мун Чже Іном. Кім Чен Ин символічно перейшов через військово-демаркаційну лінію і потрапив на територію Південної Кореї у прикордонному пункті Пханмунджом. Як відзначає ВВС, це сталось вперше після Корейської війни в 1953 році.

Президент Дональд Трамп, який тривалий час наголошував на готовності США застосувати силу до КНДР, після позитивних сигналів від Пхеньяна шанобливо відгукнувся про Кім Чен Ина, але відзначив, що майбутнє покаже, як розвиватиметься ситуація.

Державний секретар США Майк Помпео у ході офіційного складення присяги у середу також наголосив, що метою Америки є укласти вигідну для країни угоду із КНДР, яка гарантує повне ядерне роззброєння режиму і не повторить помилок попередніх адміністрацій США щодо Кореї.

Президент США наголошує на зрушеннях на Корейському півострові, як на прикладі успішної роботи його адміністрації.

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