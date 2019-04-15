"Справжня катастрофа". Президент США про пожежу у Нотр-Дамі

Президент США Дональд Трамп назвав "справжньою катастрофою" пожежу у Соборі Паризької Богоматері, який, за останніми повідомленнями, зруйнував значну частину храму.

Ми хочемо сказати Парижу, Франції про нашу підтримку, про сподівання, про те, що просимо божого благословіння. Вони проходять через важке випробування

"Я сподіваюсь на найкраще завершення. Ми всі хочемо сказати Парижу, Франції про нашу підтримку, про сподівання, і що ми просимо божого благословіння. Вони проходять через важке випробування. Це надзвичайно сумно. Це одна із справжніх катастроф", - заявив президент США. Відео репліки розміщено виданням The Hill у соціальній мережі Twitter.

Як повідомляє інформаційна агенція AFP, вогнеборцям вдалося зберегти значну частину структури храму.

Агенція новин AP натомість повідомляє, що вогнеборці вважають, що їм вдасться врятувати дві головні вежі собору.

За іншими повідомленням, з собору вдалося врятувати найбільш цінні зразки мистецтва та історичні предмети.

За одним із повідомлень, причиною займання міг стати випадок під час проведення всередині собору ремонтних робіт.

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