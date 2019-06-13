Трамп показав власний проект модернізації літака президентів США - у ньому побачили риси його приватного лайнера

Президент США Дональд Трамп показав ескізи нового дизайну президентського літака Air Force One в ексклюзивному інтерв’ю для телеканалу ABC News. За його словами, дизайн належить йому особисто.

Трохи менше, як рік тому, Трамп оголосив про програму оновлення літака на суму 3,9 мільярда доларів. Це загальна вартість програми, яка включає, на поточний момент, 2 літаки.

"Технічно, терміном Air Force One описують будь-який літальний апарат, який перевозить президента - але з середини 20-го сторіччя стало стандартною практикою використання цього терміну для одного з двох спеціально оснащених літаків серії Boeing 747-200B, які мають бортові коди 28000 та 29000. ВПС США позначають цей апарат як VC-25A ", - йдеться на сайті Білого дому.

В інтерв’ю президент показав свій план змінити традиційні синій і білий кольори на червоний, білий і синій, як на американському прапорі.

Раніше президент США критикував дороговизну запланованої раніше модернізації президентського літака, а пізніше, як повідомляє Bloomberg, заявив, що домовився про знижку у мільярд доларів на проект оновлення президентського авіапарку.

Президентський літак, яким служить Boeing 747-200B, має президентський номер, медичну кімнату та кухню, що «може прогодувати 100 людей нараз», згідно з інформацією Білого дому, повідомляє ABC News.

За словами президента, оновлений літак буде значно більшим. Він також зауважив, що є «кілька секретів», про які він не може розповісти.

План президента щодо реновацій може зустріти опір з-боку законодавців. Очікується, що новий літак буде готовим не раніше 2024 року, інформує телеканал.

За словами редактора видання Time Ананада Ґірідхарадаса, запропоновані Трампом зміни дизайну уподібнюють президентський літак "перегорнутому догори приватному літаку" самого Трампа.

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