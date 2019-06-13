Трамп заявив, що втратив би довіру світових лідерів, якби переповідав зміст зустрічей з ними ФБР

Президент США Дональд Трамп прояснив свої коментарі з приводу буцімто готовності прийняти інформацію від закордонних урядів щодо своїх опонентів. За словами Трампа, він не вважає, що зобов'язаний інформувати правоохоронців про зміст кожного свого контакту із закордонними урядами. Трамп також наполіг, що передача інформації про зміст свого спілкування із закордонними лідерами до Федерального бюро розслідування США знищила би довіру до нього самого.

Думаю, я би прийняв її. Якби я вважав, що там щось неправильно, я, можливо, звернувся до ФБР

"Я зустрічаюсь та розмовляю з "закордонними урядами" щодня. Я щойно зустрівся із королевою Великої Британії, принцом Уельським, прем'єр-міністром Великої Британії, прем'єр-міністром Ірландії, президентом Франції та президентом Польщі. Чи я маю негайно доповісти ФБР про ці зустрічі? Сміховинно! Я би втратив довіру", - заявив Трамп.

Президент США також заявив, що його заяви рідко подаються "медіа фейкових новин" у повному вигляді.

"Вони умисно не наводять частину, яка має значення", - заявив Трамп.

Напередодні президент США Дональд Трамп в інтерв'ю каналу ABC заявив, що міг би прийняти допомогу від закордонного уряду, якби той запропонував інформацію про опонента Трампа.

Якщо, чесно, поговорити з конгресменом, всі вони це роблять, завжди так робили, так вже склалося. Це називається опозиційне дослідження

"Це не втручання, у них є інформація, - наводить слова Трампа ABC. - Думаю, я би прийняв її. Якби я вважав, що там щось неправильно, я можливо звернувся до ФБР".

"Але коли хтось має опозиційне дослідження (так у США називають компромат на політичних опонентів, який використовується у ході виборчих кампаній - прим. ГА), мають опозиційне дослідження, то що "давайте подзвонимо в ФБР". У ФБР немає достатньо агентів, щоб з цим розібратись. Якщо, чесно, поговорити з конгресменом, всі вони це роблять, завжди так робили, так вже склалося. Це називається опозиційне дослідження", - заявив Трамп ABC.

Дані коментарі викликали сплеск критики у ЗМІ США на тлі завершеного раніше розслідування незалежного прокурора США Мюллера. Слідство дійшло висновку про відсутність достатніх доказів змови штабу Трампа з урядом Росії під час виборів 2016-го року для пред'явлення йому звинувачень.

"Коли росіяни запропонували компромат на Клінтон у 2016-му році, кампанія Трампа з ентузіазмом це сприйняла. Сьогодні президент чітко заявив, що він знову би на це пішов, і заявив, що всі так чинять. Ні, не чинять. Трамп приписує власний брак етики іншим", - заявив з даного приводу Адам Шифф, конгресмен-демократ, один із провідних критиків президента США.

Вони умисно не наводять частину, яка має значення

Пізніше у ході спеціальної прес-конференції Мюллер заявив, що переслідування чинного президента США виходило за межі його компетенції. Критики президента США у Демократичній партії сприйняли цю заяву Мюллера, як сигнал до процедури імпічменту. Законодавці-демократи просувають численні розслідування щодо Трампа та російського втручання у вибори, а також перегляд інформації зібраної слідством Мюллера.

Спікер Палаті представників Конгресу США Ненсі Пелосі нещодавно заявила, що хоче ув'язнення президента Трампа.

Сам президент США охарактеризував останні зусилля демократів, як спробу розпочати розслідування щодо Росії наново, та розкритикував прес-конференцію Мюллера. Раніше президент США назвав доповідь Мюллера про результати розслідування такою, що повністю виправдала президента США.

Провідний критик Трампа у Палаті представників США, конгресмен Адам Шифф, як повідомляли ЗМІ, висловив готовність прийняти компромат на Трампа від джерела (російських пранкерів - прим. ГА), яке представилось речником Верховної Ради України Андрієм Парубієм

Нещодавні публікації у, як вважається, прихильних до президента США ЗМІ, ставлять під сумнів об'єктивність розслідування Мюллера та закидають йому вибірковість та неповноту представлення інформації.

У четвер у своєму Twitter президент США також звернув увагу на випадок у 2017-му році, коли його провідний критик у Палаті представників США, конгресмен Адам Шифф, за повідомленнями ЗМІ, висловив готовність прийняти компромат на Трампа від джерела (російських пранкерів - прим. ГА), яке представилось речником Верховної Ради України Андрієм Парубієм.

"Коли конгресмен Шифф прийняв дзвінок від особи, яка успішно удавала із себе російського агента - хіба він звернувся до ФБР, чи хоч подумав про ФБР? Ні!" - заявив Трамп, ймовірно, маючи на увазі дзвінок від пранкерів.

Повідомляється, що Шифф звернувся до ФБР після дзвінка до нього.

Президент США також вчергове заявив про те, що його кампанія у 2016-му році стала мішенню стеження ФБР в інтересах його політичних конкурентів. Як відомо, раніше міністр юстиції США Вільям Барр також заявляв, що за кампанією Трампа велося стеження

"Факт полягає у тому, що має місце брехливе полювання на відьом - величезна оборудка, в межах якої Демократи та інші дуже погані люди, шпигували за моєю кампанією! Вони навіть заявляли про наявність у них "страховки" на випадок програшу брехливої Гілларі Клінтон та Демократів на президентських виборах! Це найбільший та найгірший політичний скандал в історії США. Сумно!" - заявив Трамп.

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