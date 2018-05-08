Президент Трамп оголосить сьогодні рішення щодо іранської ядерної угоди

Президент Дональд Трамп повідомив через Twitter у понеділок, що сьогодні о другій годині за місцевим часом у Вашингтоні (21:00 Київський час) оголосить, чи залишатимуться Сполучені Штати учасником міжнародної угоди щодо Ірану, яка полегшила режим санкцій проти Тегерана в обмін на обмеження іранських ядерних програм.

Іншими учасниками угоди є Велика Британія, Франція, Китай, Німеччина і Росія.

Європейські союзники активно закликали США зберегти угоду, але Ізраїль назвав її “брехливою”.

Трамп неодноразово заявляв, що угода, підписана адміністрацією Обами 2015 року, погана і вимагав її перегляду.

У понеділок у Вашингтоні перебував британський міністр закордонних справ Борис Джонсон, який, визнавши, що угода має недоліки, закликав “не виливати дитину разом з купіллю”.

Раніше із закликами до Трампа зберегти угоду зверталися президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Анґела Меркель.

“У цей делікатний момент було б помилкою відмовитися від ядерної домовленості і зняти обмеження, які вона накладає на Іран… Лише Іранові було б вигідно позбутися обмежень, накладених на його ядерні програми”, - написав Джонсон в американській газеті The New York Times.

Ізраїльський прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу у драматичному телевізійному виступі минулого тижня оприлюднив те, що він назвав таємними іранськими документами, які, за його словами, доводять подальші намагання Тегерана розробити ядерну бомбу.

Хоча міжнародні інспектори повідомляли, що Іран дотримується угоди, Трамп назвав заяви Нетаньягу підтвердженням його власних оцінок щодо іранських намірів.

Іран наполягає, що не порушував угоду і завжди заперечував, що хоче здобути ядерну зброю.

Загроза міжнародній системі ядерного стримування

Низка міжнародних посадовців та діячів висловлюють стурбованість загрозами міжнародній системі угод, спрямованих на стримування поширення ядерної зброї у світі.

Фахівці вказують, що через три роки вибігає чинність договору START між США та Росією, який обмежував розміри ядерних арсеналів двох країн.

У межах іншої угоди 1968 року, про "Непоширення ядерної зброї", свої запаси скорочували також Велика Британія та Франція.

Але проблемою для утвердження принципів непоширення цього виду зброї масового знищення стали дії Північної Кореї і таких країн як Пакистан та Індія.

Ударом по ідеї ядерного роззброєння також називають неспроможність учасників “Будапештського меморандуму”, який проголошував пошанування безпеки й територіальної цілісності України в обмін на її відмову від частини ядерних арсеналів СРСР.

Росія - ключовий підписант меморандуму захопила в України Кримський півострів та оголосила його своєю територією і відмовляється повернути під український контроль міжнародно визнані кордони на Донбасі.

США, Британія та Франція засудили російську агресію і запровадили проти Росії санкції, але заявляють, що “Будапештський меморандум” не зобов’язує обороняти Україну.

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