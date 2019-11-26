Втручання Трампа у справу "морського котика" породило суперечки у США

Міністр оборони США Марк Еспер заявив, що президент Дональд Трамп доручив йому припинити дисциплінарне розслідування щодо члена елітного підрозділу «Морські котики» Едварда Галлахера, якого звинувачують у неналежній поведінці на полі бою.

Втручання президента викликало питання щодо відданості Америки міжнародним стандартам етики під час бойових дій.

Справа Галлахера викликала конфлікт між Трампом і керівниками збройних сил США, апогеєм якого стала відставка міністра ВМС Річарда Спенсера.

Галлахера виправдали за звинуваченнями в навмисному вбивстві полоненого бойовика «Ісламської держави» в Іраку, але визнали винним в тому, що він позував з тілом убитого. Галлахер служив у ВМС США з 1999-го року. Як повідмоляють New York Times, він один із небагатьох флотських медиків, які завершили снайперську школу Морської піхоти США.

У 2017 члени підрозділу Галлахера повідомили про занепокоєння щодо його дій, заявляли, що він стріляв в Іраку у цивільних, включно з маленькими дівчатами та літніми чоловіками. У ході подальшого офіційного розслідування захист стверджував, що підлеглі безпідставно звинуватили його, бо їм не подобався його стиль командування.

Я стою на захисті наших збройних сил

Еспер спочатку виступав за те, щоб справу розглянула контрольна комісія, в результаті чого Галлахера могли позбавити статусу «морського котика», проте міністр заявив, що зобов'язаний підкоритися наказу президента. При цьому Еспер доручив юридичному департаменту Пентагону перевірити, як військовослужбовців навчають законам, що діють в період збройних конфліктів, і стандартам етики.

«Я можу контролювати те, що можу контролювати, - сказав Еспер журналістам, коли його запитали, чи правильний посил дає військовослужбовцям втручання президента в справу Галлахера. - Президент є верховним головнокомандувачем. У нього є всі права, повноваження і привілеї, щоб чинити так, як він вважає за потрібне».

Тим часом провідний демократ у сенатському Комітеті з питань збройних сил Джек Рід звинуватив Трампа у «недоречному втручанні» у роботу військової судової системи.

Це просто збезчещує військових

«Те, як Білий дім веде себе в цій ситуації, підриває субординацію збройних сил і основну функцію Єдиного кодексу військової юстиції», - заявив він.

Трамп наполягає, що в ВМС з Галлахером обійшлися несправедливо.

"Я стою на захисті наших збройних сил, - заявив він в понеділок. - Ще не було президента, який був би готовий постояти за них так, як я".

Натомість колишній міністр ВМС Рей Мабус заявив, що дії президента США підірвали "порядок та дисципліну" у збройних силах, бо переступили усталену у власне елітному підрозділі "Морські котики" процедуру визначення покарання для порушників.

"Це просто збезчещує військових, - заявив Мабус про втручання Трампа. - Президент втрутився в усталений процес ухвалення рішень про те, хто має необхідну кваліфікацію для того, щоб отримати розпізнавальний значок "морського котика", служити у військовому підрозділі... А у даному випадку втручання президента заперечує процедуру за якою група із 5 "морських котиків" мала би винести відповідне рішення (щодо Галлахера - прим. ГА)".

Екс-посадовець також відзначив, що Трамп має право на ухвалення відповідних рішень, як верховний головнокомандувач, але це не означає, що ухвалені ним рішення є вірними.

Дивіться також: Насильство проти жінок та дівчат є найбільш поширеним і спустошливим порушенням прав людини у світі - заява ООН