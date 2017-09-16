Трамп справді пожертвував мільйон на ліквідацію наслідків урагану «Гарві»

Президент Трамп виконав обіцянку пожертвувати мільйон доларів з особистого статку благодійним організаціям, які допомагають у ліквідації наслідків урагану «Гарві», повідомляє Білий дім.

Видання The Hill отримало підтвердження від численних груп, які отримали кошти цього тижня. Усього, за повідомленнями Білого дому, 12 організацій отримали пожертви.

У минулому Дональд Трамп не завжди виконував благодійні обіцянки.

На початку республіканських президентських праймериз минулого року магнат Трамп клявся надати один мільйон доларів зі свого особистого статку благодійним фондам ветеранів, а також ще 5 мільйонів доларів, які він отримав під час збору коштів в Айові напередодні партійних зборів.

Але за кілька кілька місяців виявилось, що Трамп не реалізував це зобов'язання і пожертвував лише один мільйон доларів - після того, як зіткнувся з тиском із боку засобів масової інформації.

Однак з того часу президент виконав власну обіцянку пожертвувати свою президентську зарплату, надавши заробіток за перший квартал Службі національних парків, а за другий квартал – міністерству освіти США.

Інформагентство Associated Press також повідомило в п'ятницю, що майже за вісім місяців після інавгурації Трампа його інавгураційний комітет досі не виконав обіцянки пожертвувати залишкові кошти благодійним організаціям.

Комітет зібрав безпрецедентні 107 мільйонів доларів на інавгурацію.

Дивіться також: Урагани б'ють по економіці США