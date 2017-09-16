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Трамп справді пожертвував мільйон на ліквідацію наслідків урагану «Гарві»

Президент Дональд Трамп розмовляє з дітьми, постраждалими від урагану "Гарві", під час візиту до Центру NRG в Г'юстоні, 2 вересня 2017 року.

Президент Трамп виконав обіцянку пожертвувати мільйон доларів з особистого статку благодійним організаціям, які допомагають у ліквідації наслідків урагану «Гарві», повідомляє Білий дім.

Видання The Hill отримало підтвердження від численних груп, які отримали кошти цього тижня. Усього, за повідомленнями Білого дому, 12 організацій отримали пожертви.

Президент США Дональд Трамп піднімає маленьку дівчинку під час візиту з першою леді Меланією Трамп до Г'юстона і зустрічі з постраждалими від урагану "Гарві". 2 вересня 2017 року.
Президент США Дональд Трамп піднімає маленьку дівчинку під час візиту з першою леді Меланією Трамп до Г'юстона і зустрічі з постраждалими від урагану "Гарві". 2 вересня 2017 року.

У минулому Дональд Трамп не завжди виконував благодійні обіцянки.

На початку республіканських президентських праймериз минулого року магнат Трамп клявся надати один мільйон доларів зі свого особистого статку благодійним фондам ветеранів, а також ще 5 мільйонів доларів, які він отримав під час збору коштів в Айові напередодні партійних зборів.

Але за кілька кілька місяців виявилось, що Трамп не реалізував це зобов'язання і пожертвував лише один мільйон доларів - після того, як зіткнувся з тиском із боку засобів масової інформації.

Однак з того часу президент виконав власну обіцянку пожертвувати свою президентську зарплату, надавши заробіток за перший квартал Службі національних парків, а за другий квартал – міністерству освіти США.

Інформагентство Associated Press також повідомило в п'ятницю, що майже за вісім місяців після інавгурації Трампа його інавгураційний комітет досі не виконав обіцянки пожертвувати залишкові кошти благодійним організаціям.

Комітет зібрав безпрецедентні 107 мільйонів доларів на інавгурацію.

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