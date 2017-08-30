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Українці Г’юстона спільно борються з наслідками урагану «Гарві» та допомагають один одному

«Гарві» є найпотужнішим ураганом у штаті Техас за більш ніж 50 років. Стихія вже встигла забрати життя кількох людей. Про кількість загиблих надходять суперечливі дані.

Г’юстон, четверте за величиною місто в Сполучених Штатах, істотно постраждало від урагану, який спричинив масштабні потопи та призвів до закриття порту і декількох заводів.

«Голос Америки» поспілкувався з членами української громади Г’юстона, щоб дізнатися, як їх торкнулося стихійне лихо та які настрої й очікування панують серед населення.

Затоплені вулиці району, де живуть українці
Затоплені вулиці району, де живуть українці

Люба Дуб, корінна мешканка Г’юстона, говорить, що ніколи ще не бачила подібного: «Вам здається, після цілодобового перегляду новин, що ви знаєте, що робити, якщо ураган вас зачепить. Але, якщо чесно, це надзвичайно напружений і емоційний час. Важко мислити раціонально».

Люба розповідає про родичів, які прокинулися серед води, що сягала щиколотки, і додає: «Ми будемо відновлюватися після цього роками».

Затоплена автострада в Г'юстоні
Затоплена автострада в Г'юстоні

Американець українського походження Джеймс Юрік був свідком ураганів «Еллісон» та «Айк», але «Гарві», за його словами, перевершив усі попередні: «Багато осель затоплені, установи зачинені. Працівники просто не можуть дістатися до роботи тому, що всі магістралі затоплені».

Анастасія Гукс живе в передмісті Г’юстона вже дев’ять років. Говорить, що до тропічних злив, коли вода заливає дороги і неможливо кудись виїхати, вже звикли, але те, що відбувається зараз – це щось «нереальне і сюрреалістичне». Спочатку сім’я, в якій троє маленьких дітей, планувала перебути стихію в рідній домівці, але коли чоловік не знайшов у магазинах генератора, було ухвалено рішення про евакуацію:

«Ми думали, що побудемо вихідні в батьків чоловіка і повернемося додому. Ніхто навіть не припускав, що вдарить саме так. І ось у суботу моя стрічка у Фейсбуці складалася тільки з фото і відео того, як «Гарві» безжалісно наповнив вулиці, якими я зазвичай іду в магазин або в школу, водою. Фото друзів, домівки яких повністю затопило. Фото і відео того, як моїх друзів та сусідів рятують на човнах і вертольотах».

Українська греко-католицька церква Покрови Пресвятої Богородиці та будинок священика у Г'юстоні оточені водою
Українська греко-католицька церква Покрови Пресвятої Богородиці та будинок священика у Г'юстоні оточені водою

Наталію Свейм та її сім’ю евакуювали перед тим, як їхній дім сильно затопило:

«У понеділок моя дочка побачила човен на нашій вулиці, що евакуював місцевих мешканців. Я і гадки не мала, що через 10 хвилин ми залишимо наш будинок. Я, чоловік, моя 63-річна мати, діти віком 3 роки, 7 років і 20 років та наш собака. Ми повкидали в сумки, що змогли, і залишили все».

Друг чоловіка Наталії дав сім’ї своє авто, матраси і постіль. Про те, що вода ввійшла в дім, Наталія дізналася від сусідів, яких евакуювали пізніше. Затопило також усі сімейні автівки. «Зараз вода вже почала стікати, – говорить жінка, – хочемо подивитися, чи вже зовсім стекла, чи ще ні. Боюся заходити туди і бачити все це. Не знаю, з чого починати».

Світлана Ярмоленко Реймер та Ірина Петровська Марчіано – серед щасливчиків, чиї будинки не були затоплені, бо проживають у районі Houston Heights, у височинній місцевості. Проте загроза підтоплення була в обох.

«У суботу ввечері вода підходила до будинку і почала заливатися у вхідні двері, – розповідає Світлана, – але я заліпила клейкою стрічкою і підклала рушники та килимки, і це допомогло. Після того вода більше не підіймалася так високо».

Вода підходила і близько до дому Ірини, але відійшла до проїжджої частини, коли дощ трохи зупинився.

У районі Houston Heights є електрика і вода, люди запаслися їжею та питною водою. Проте багато будинків затопило.

«Через групи у Фейсбуці я знаю, що сусіди організовують «каравани» позашляховиків, аби відвезти речі, що їх жертвують місцеві жителі до головного пункту допомоги постраждалим у George R Brown Convention Center – ділиться Ірина. – Я особисто віддала підгузки для новонароджених, що залишилися в мене після моєї двомісячної донечки, та пакетики для заморожування грудного молока».

Світлана також розповідає про те, як згуртувалися члени української громади Г’юстона: «Українці постійно переписуються на Фейсбуці і дізнаються про стан і безпеку інших. Також приймають у себе знайомих або направляють людей до інших міст – Остіна, Сан-Антоніо. Члени Українсько-американського культурного клубу Г'юстона надають домівки для тих, хто потребує притулку, дуже підтримують один одного. Мені писало багато людей і запитувало, чи потрібна допомога».

Місцева українська церква, незважаючи на те, що була оточена водою, відкрила двері храму і дому пастора для притулку тих, хто опинився в безвихідній ситуації.

Деякі люди неочікувано потрапили в пастку – хто у власній домівці, хто деінде. «Мій будинок у безпеці, але оточений затопленими вулицями, і нема можливості дістатися туди або звідти, – говорить Анатолій Аракелов. – З моїми рідними усе гаразд, вони мають достатньо запасів їжі та води». Сам Анатолій ночував у свого друга в центрі міста, а коли прокинувся вранці, все навколо будівлі було повністю вкрите водою: «З того часу я не можу нікуди піти. Я в безпеці на 23-му поверсі, очікуючи, коли ж це нарешті закінчиться».

У деяких оселях вода сягала півтора метра, розповідає Лариса Скейц. Її друзів евакуювали човном, і вони не знають, у якому стані зараз їхній дім. «Протягом останніх кількох днів ми не могли вийти з дому через те, що вулиці в районі були затоплені. Сьогодні дорогами вже можна їздити, але ми залишаємося вдома, щоб не перешкоджати рятувальним операціям».

Вода всередині оселі
Вода всередині оселі

Христина Балушка за півроку до цих подій запланувала поїздку в Україну, але її авіарейс був скасований напередодні. Дівчині пощастило змінити виліт на інше місто – Даллас, що за чотири години їзди від Г’юстона. «У неділю ввечері було багато дощу та сильний вітер, і я ще ніколи не бачила природу в такій величі і водночас таку, що викликає жах, – зізнається Христина. – Мій будинок розташований на озері. За ніч вода піднялася на півметра, а за ранок понеділка – ще на 30 сантиметрів. Тож я прокинулася вранці в понеділок і вирушила в Даллас, навіть не знаючи, чи дороги відкриті. На своєму шляху я бачила найбільш драматичні картини того, як озера заливають автостраду. На щастя, я безпечно дісталася до аеропорту. Мій дім був у нормальному стані, коли я виїжджала, але не маю уявлення, що трапиться далі, оскільки залишається ще кілька днів дощу попереду».

Українці Г’юстона турбуються про тих, хто постраждав від стихії, і зберігають віру в краще.

«Я дуже люблю Техас, наших людей – вони всі з різних кутків землі, але допомагають один одному, забирають на своїх човнах потерпілих, відкривають будинки для тих, хто шукає притулку, – ділиться Анастасія Гукс. – Я бачу, які сильні техасці: навіть під час такого іспиту вони єдині та наповнені любов'ю один до одного. Все мине, і ми відбудуємо все. Головне, що наш скарб у нашому серці».

Брат і діти Анастасії Гукс в евакуації
Брат і діти Анастасії Гукс в евакуації

Такої самої думки і Люба Дуб: «Ми живемо у чудовому, сильному місті, і разом ми його обов'язково відбудуємо!».

Люба Дуб із рідними
Люба Дуб із рідними

Нестор Топчій, художник і засновник проекту доступного житла HIVE у Г'юстоні, крім того, зазначає:

«Ця катастрофа дає змогу погодитися з тим, що повені є особливістю ландшафту Г'юстона та що ми повинні працювати в гармонії з природою, щоб прийняти її неминучість і зміцнити народну архітектуру, яку можна підтримувати та розвивати. Старі методи, як, наприклад, будівництво з допомогою стовпів і балок, можна переглянути і створити щось нове, що робитиме Г'юстон унікальним, створить процвітання там, де існував конфлікт».

Команда «Голосу Америки» щиро вболіває за благополуччя української громади Г’юстона та бажає всім безпечного перебування в рідних домівках.

Дивіться також: Повені та руйнування у Г'юстоні - включення з епіцентру стихії

Повені та руйнування у Г'юстоні - включення з епіцентру стихії. Відео
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    Аліна Голіната-Слота

    На "Голосі Америки" з 2016-го року. До того працювала у сфері маркетингу. В Україні вивчала журналістику, у США - гуманітарні науки. Цікавиться еволюцією традиційних ЗМІ, соціальними медіа, трендами і проблемами вищої освіти, гендерними питаннями. Висвітлює цікаві історії неординарних людей.

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