Трамп: якби мене попередили про Манафорта, я б його не найняв

Президент Трамп висловив здивування тим, що ні Міністерство юстиції США, ні ФБР не попередили його протягом президентської передвиборчої кампанії, що Пол Манафорт перебував під слідством. Президент також вказав, що він не взяв би Манафорта на роботу, якщо б знав про слідство.

"Коли залишилось тільки двоє тих, хто міг стати президентом, чому ФБР, або Міністерство 'юстиції' не повідомили мені, що вони таємно розслідують Пола Манафорта (за звинуваченнями 10-річної давнини, які раніше полишили) протягом моєї кампанії, - написав Трамп у Twitter зранку в неділю. – Мали мені сказати!".

В другому повідомленні у Twitter, Трамп наголосив на невеликій ролі Манафорта, підкресливши, що стратег "приєднався до кампанії пізно і був з нами короткий період часу". Він також написав: "однак, якби нам сказали, що Комі з хлопцями працювали проти нього, його б не найняли!".

Колишній помічник кампанії Трампа Сем Нанберґ відповів на повідомлення Трампа у Twitter, зазначивши, що президент демонструє "вибіркову пам’ять" про причини прийняття Манафорта на посаду.

"Дональд, гарна вибіркова пам’ять, - написав Нанберґ у Twitter. – Ви найняли Пола, бо програвали битву протягом "праймеріз". Якщо б залишили Левандовські, Ви не стали б кандидатом від партії. Вам пощастило, що Пол працював на Вас".

Судові розгляди в справі Манафорта мають розпочатись 28 липня і 10 вересня в штаті Вірджинія та в столиці США.

Полу Манафорту висунуто звинувачення в змові, шахрайстві в сфері оподаткування та в банківській сфері, а також в порушенні правил лобістської діяльності при роботі на користь проросійських політиків України. Манафорт заявляє про свою невинуватість.

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