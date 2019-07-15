“Якщо ви нещасливі, можете піти”, - Трамп до конгресвумен-демократок

Президент США Дональд Трамп посилив словесну атаку в бік конгресвумен-демократок, які, на думку Глави Білого дому, “ненавидять нашу країну”.

“Якщо ви нещасливі, якщо ви бідкаєтеся увесь час, ви можете піти”, – сказав Трамп під час прес-конференції на території Білого дому.

Нагадаємо, Трамп опублікував серію твітів у неділю, в яких він сказав про жінок, які "походять з країн, чиї уряди є повною і повною катастрофою". Він не назвав конкретних імен цих жінок, але критики Президента США знайшли зв’язок із американськими політиками через контекст ситуації.

На їхню думку, йшлося про чотирьох жінок в американській політиці: про уродженок США Александрію Окасіо-Кортез, Рашиду Тлейб і Аянну Пресслі та Ільхан Омар, яка приїхала до Сполучених Штатів у 12 років як біженка.

Це не бентежить мене, тому що багато людей зі мною погоджуються

Також у неділю Дональд Трамп закликав жінок-політиків, які мають різноманітне етнічне походження, “повертатися назад”.

Деякі публічні діячі, журналісти та медіа побачили в словах Президента ознаки расизму та ксенофобії. Сьогодні у Білому домі Трамп відповів на закиди: “Це не бентежить мене, тому що багато людей зі мною погоджуються”.

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