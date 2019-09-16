Трамп заявив, що не хоче війни з Іраном

Чи хочу я війни? Я не хочу війни ні з ким. Я людина, яка не хоче війни

Президент США Дональд Трамп у понеділок заявив, що хотів би уникнути війни з Іраном. Трамп також наголосив, що Сполучені Штати Америки допомогли би Саудівській Аравії у разі нападу. Про це повідомляє інформаційна агенція AFP.

Відповідаючи на питання журналістів президент США також наголосив, що Америка готова до війни краще, ніж будь-яка країна "в історії".

"Чи хочу я війни? Я не хочу війни ні з ким. Я людина, яка не хоче війни. Ми маємо найсильніше військо у світі. За короткий проміжок часу ми витратили на наших військових понад півтора трильйони доларів. Ніхто навіть не наближається до такого", - відзначив президент США, відповідаючи на запитання журналістки, чи хоче вій війни з Іраном.

Перед тим Трамп також під сумнів твердження Ірану про непричетність до недавніх нападів на нафтопереробне підприємство у Саудівській Аравії, через які світовий обсяг сирої нафти скоротився на 5 відсотків.

"Пам'ятаєте, як Іран збив безпілотник, навмисне заявивши, що він знаходився у його повітряному просторі, коли насправді він до нього навіть не наближався. Вони наполегливо дотримувалися цієї версії, знаючи, що це величезна брехня. А тепер вони кажуть, що не мають ніякого відношення до атаки в Саудівській Аравії. Подивимося?", - написав Трамп у Twitter.

Перед цим президент США відзначав, що Сполучені штати мають підстави вважати, що їм відомо хто здійснив напад. Трамп відзначив, що Вашингтон чекає остаточного підтвердження інформації і вже має "зброю напоготові".

Тим часом анонімні джерела в американському уряді в понеділок повідомили, що США після суботньої атаки розглядають можливість активізувати обмін розвідувальною інформацією з Саудівською Аравією.

Джерела не уточнюють, наскільки сильно може бути розширено розвідувальне співпрацю. Поки Сполучені Штати, побоюючись глибокої залученості в війну в Ємені, лише вибірково надають Саудівській Аравії інформацію про погрози з боку бунтівників-Хуті, які взяли на себе відповідальність за атаку на НПЗ.

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