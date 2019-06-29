Трамп розповів, про захоплення лідерів світу від економіки США, але критики дорікають йому за спілкування з Путіним

У США - найкраща економіка в світі...Всі лідери, з якими я мав справу, вітали мене

Після закінчення саміту «Великої двадцятки» у японському місті Осака президент США Дональд Трамп провів прес-конференцію.

За словами Трампа, всі світові лідери, з якими він зустрічався, високо оцінювали стан економіки США.

«У США - найкраща економіка в світі, - підкреслив Трамп. - Ми найкрутіше шоу в місті. Всі лідери, з якими я мав справу, вітали мене».

Трамп також підкреслив, що зумів налагодити хороші робочі відносини з усіма лідерами і що під його керівництвом позиції США у світі значно посилилися.

Трамп повідомив, що багато спілкувався з президентом Росії Володимиром Путіним, який заперечує, що Росія втручалася в американські вибори. За словами Трампа, вони багато часу присвятили обговоренню проблеми контролю за озброєннями.

Трамп обійняв диктаторів та деспотів

Говорячи про Саудівську Аравію і ролі принца-наступника Мохаммеда бін Салмана у вбивстві журналіста Джамаля Хашоггі, Трамп сказав, що влада Саудівської Аравії покарали 13 осіб за вбивство, в країні проводяться важливі реформи, Саудівська Аравія закуповує велику кількість американських товарів і є хорошим союзником США.

Між тим критики Трампа дорікнули йому за характер його присутності на саміті G20.

"Трамп обійняв диктаторів та деспотів", - написав про президента США журналіст каналу CNN Кевін Ліптак.

Дісталося президенту США і за те, що він не відповів на вербальну атаку президента Росії Володимира Путіна на ліберальний світовий порядок.

"Протягом усієї зустрічі G20 Путін критикував принципи ліберальної демократії. Трамп нічого не сказав у відповідь, але зробив саркастичну ремарку, коли мова зайшла про втручання Росії у США. Я думаю, що це надзвичайно небезпечно", - твітує популярна ведуча Джой Рід, яка часто критикує Трампа.

Говорячи про підсумки участі у G20, Трамп повідомив, що у нього відбулася «прекрасна зустріч» з китайським лідером Сі Цзіньпіном. За підсумками зустрічі, було вирішено відновити роботу над новою торговою угодою та призупинити тарифну війну.

Протягом усієї зустрічі G20 Путін критикував принципи ліберальної демократії. Трамп нічого не сказав у відповідь, але зробив саркастичну ремарку, коли мова зайшла про втручання Росії у США

Чимало оглядачів дорікнули Трампа за те, що він легковажно, як видається, згадав тему втручання Росії у вибори у США з боку Росії ,та ін.

"Трамп жартував з Путіним про втручання у наші вибори. Жартував про позбавитись" від журналістів з чоловіком, за наказами якого вбивали журналістів. Президент опікується собою - а не інтересами американського народу. Нам потрібен президент, який завжди захищатиме американскі цінності", - заявила у п'ятницю сенаторка-демократ Елізабет Ворен, яка зараз бореться за номінацію на вибори президента 2020 від Демократичної партії.

В ефірі каналу CNN Трампа також розкритикував колишній Директор національної розвідки США, Джеймс Клеппер, який раніше багаторазово заявляв про змову Трампа з Росією. Як відомо тривале розслідування незалежного прокурора США Роберта Мюллера дійшло висновку про відсутність достатніх доказів протизаконних дій штабу Трампа.

"Якщо дозволити інстинктам президента взяти гору, він матиме таку ж систему гноблення ЗМІ... як у Путіна в Росії", - заявив Клеппер.

Між тим президент США у ході підсумкової прес-конференції присвяченої G20 висловив надію, що під час його візиту в Південну Корею у нього відбудеться коротка зустріч з північнокорейським лідером Кім Чен Ином, щоб, як пояснив президент США, «потиснути руки».

Дональд Трамп також високо оцінив дії Мексики по боротьбі з потоками нелегальних мігрантів з країн Центральної Америки, які намагаються потрапити в США.

Трамп підкреслив, що не дозволить Ірану отримати ядерну зброю.

Ситуацію в Венесуелі Трамп назвав «катастрофою», що виникла через соціалізму. За його словами, Венесуелу покинуло стільки людей, що країна перетворюється в «місто-привид». Він вказав, що у нього є п'ять різних стратегій дій щодо Венесуели, які він здатний змінити в будь-який момент.

Дивіться також: Туристи приїжджають у Нью-Йорк, щоб подивитися на китів