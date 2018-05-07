Білий дім озвучив привітання Путіну від Трампа

Речниця Білого дому Сара Сандерс заявила, що президент США Дональд Трамп вітає Путіна із інавгурацією на четвертий президентський термін.

"По-перше, президент вітає його та чекає часу, коли ми, сподіваємося, матимемо хороші відносини із Росією, між тим США вірять, що кожен має право бути почутим та проводити мирні зібрання", - наводить слова Сандерс журналіст CNN Джейк Теппер.

Як відомо, раніше у Державному депатаменті США заявили, що арешти протестувальників проти Путіна цими вихідними у Росії не відповідають діям режиму, який переконаний у власній легітимності.

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