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Більшість республіканців хочуть, щоб Трамп грав провідну роль у партії, позитивно оцінюють його президентство - опитування

На фото: екс-президент США, Дональд Трамп

Якби Республіканська партія зараз визначалась із кандидатом на вибори у президенти США, 53% республіканців підтримали би кандидатуру екс-президента США Дональда Трампа. Він значно випереджає колишнього віце-президента США Майка Пенса, який слідує за Трампом, і за якого готові були би проголосувати на праймеріз 12% республіканських виборців. На це вказують дані опитування Morning Consult та видання Politico.

Опитування також вказує, що 59% республіканців хочуть, щоб Дональд Трамп грав провідну роль у Республіканській партії, а 81% позитивно оцінюють президентство Трампа.

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Ці дані накладаються на внутрішні суперечки всередині Республіканської партії, окремі сегменти якої, як видається, хотіли би зменшити вплив Трампа. Так, лідер республіканської меншості у Сенаті США Мітч Макконнелл після голосування на процесі щодо імпічменту у минулу суботу гостро розкритикував Трампа, поклавши на нього відповідальність за штурм Капітолію 6-го січня.

Але те, що до Трампа у партії ставляться по-різному очевидно вже з того факту, що впливовий сенатор Ліндсі Грем пізніше сказав, що Макконнелл своїми заявами "звалив на Республіканську партію ношу". Грем також припустив, що позиція Макконнелла з приводу Трампа може ставити під сумнів майбутнє самого Макконнелла у Республіканській партії. Окрім того низка сенаторів-республіканців, які у Сенаті виступили проти Дональда Трампа зіткнулись із критикою всередині штатів, які представляють.

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