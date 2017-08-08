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Трамп заявив, що його низькі рейтинги видумують ЗМІ, які хотіли б, щоб він був непопулярним

За 200 днів при владі адміністрація США досягнула небачених в історії США здобутків. Про це у Twitter заявив президент США Дональд Трамп, який зараз перебуває у відпустці, насиченій роботою.

Президент США також прокоментував численні повідомлення ЗМІ, які вказують на падіння рейтингів президента, який буцімто починає втрачати підтримку серед своїх найвідданіших виборців.

За словами президента США, опитування, результати яких публікують ЗМІ, не відображають громадської думки, а навпаки, покликані вплинути на її формування.

"Після 200 днів, мало яка адміністрація досягала того, що ми досягнули. Ніхто навіть близько не мав таких результатів! Не вірте опитуванням громадської думки, націленим на пригнічення", - твітує у вівторок Трамп.

Раніше президент США заявляв, що його підтримка зараз більша, ніж будь-коли раніше - всупереч повідомленням ЗМІ.

"База прихильників Трампа зараз більша та сильніша, ніж будь-коли раніше і це всупереч підробним опитуванням, які публікують брехливі ЗМІ. Лише подивіться на те, скільки народу приходять підтримати мене у Пеннсильванії, Айові, Огайо... ", - твітував президент США.

Протягом своєї виборчої кампанії Трамп загалом відкидав дані опитувань громадської думки, які не давали йому шансів на перемогу, та заявляв, що єдиною метою таких опитувань було призвести до зневіри потенційних виборців (suppression перекладається, як пригнічення - прим. ГА) Трампа та переконати їх, що його шанси на перемогу настільки малі, що приходити на виборчу дільницю взагалі немає сенсу.

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    Олексій Кузьменко

    Коли я представляю себе людям, яким хочу сподобатись, кажу, що вільно сідаю на шпагат. Після цього додаю (якщо ще є кому), що я журналіст-розслідувач. Обидві тези – майже правда. У відповідь мене, буває, питають, чи я пишу про спортивну гімнастику.

    Журналіст, синхронний перекладач у команді Української служби. Людина з фантастичною пам’яттю щодо того, хто винен мені гроші, а також усіляких фактів, які мене цікавлять. Затятий фізкультурник, бігун, колекціонер кіно-плакатів та власник низки музичних інструментів, на яких не вмію грати.

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