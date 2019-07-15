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Опитування кажуть, що Трамп програє в рейтингах демократам, - Трамп назвав їх брехнею

  • Голос Америки

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Президент США Дональд Трамп назвав у Твіттері брехнею результати опитувань громадської думки, що свідчать про перевагу демократичних кандидатів на майбутніх виборах глави держави 2020 року.

Він порівняв їх із результатами досліджень, які віддавали перевагу Гілларі Клінтон у виборчій кампанії 2016 року.

Останні п'ять тижнів низка соцопитувань засвідчила високу підтримку виборців для можливих кандидатів від демократичної партії, що змагатимуться за президентське крісло із Дональдом Трампом.

Опитування ліберальних NBC News та Wall Street Journal показало, що Джо Байден, віце-президент адміністрації Барака Обами, випереджав би Трампа на 9% - 51% проти 42%.

Якби суперником Трампа став сенатор Берні Сандерс, його відрив від президента склав би 7%, у випадку сенаторки Елізабет Воррен - 5%, сенаторки Камали Гарріс - 1%.

Водночас, дослідження консервативного, прихильного Трампові каналу Fox News показало, що Байден випереджав би Трампа на 10%, Сандерс - на 9%.

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