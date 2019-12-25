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Трамп закликав американців до єдності й поваги у різдвяному зверненні

  • Голос Америки
Дональд і Меланія Трамп на різдвяній вечері у маєтку Мар-а-Лаго у Флориді, 24 грудня 2019

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Президент США Дональд Трамп у своєму різдвяному зверненні закликав американців до поваги та єдності.

"Хоча виклики, які стоять перед нашою державою, значні, зв'язки, що нас об'єднують як американців, набагато сильніші", - сказав президент. "Разом ми повинні розвивати культуру глибшого порозуміння та поваги, - риси, яких навчав Христос".

Окремо Трамп, за традицією, подякував американським військовим, які зустрічають Різдво на службі й далеко від своїх родин, "продовжуючи боротьбу за наші виплекані свободи".

Президент і перша леді святкують Різдво у своєму флоридському маєтку Мар-а-Лаго.

Американські медіа відзначають, що заклик до єдності з боку президента прозвучав в умовах надзвичайно розділеної за партійною ознакою країною. Адже лише через кілька днів після того, як демократи у Палаті представників Конгресу США майже одноголосно проголосували за імпічмент Дональду Трампу. Водночас, всі республіканці виступили проти цього.

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