Трамп розблокував користувачів Twitter після судового рішення

Президент США Дональд Трамп у вівторок розблокував десятки користувачів Twitter, дозволивши їм бачити його обліковий запис і дописи. Дональд Трамп зробив це після того, як до Міністерства юстиції США було надіслано листа із закликом до президента дотримуватися постанови суду, згідно з якою його обліковий запис є публічним форумом, інформує видання The Hill.

Reuters повідомляє, що розблокування деяких користувачів відбулося на прохання The Knight First Amendment Institute, організації в Колумбійському університеті, що виступає за свободу слова та преси. Інститут направив запит у Міністерство юстиції раніше цього місяця з докладними даними про облікові записи, які є лише частиною загальної кількості облікових записів, які були заблоковані президентом.

Щонайменше 20 осіб у списку підтвердили Reuters, що вони були розблоковані у вівторок. Як повідомляється, до списку входять автори і кінопродюсери, які публічно критикували президента.

Інші критики президента, в тому числі актриса Розі О'Доннелл, повідомили, що вони залишаються заблокованими від каналу Трампа, хоча не відомо, чи О'Доннелл входить до списку.

Функція блокування у Twitter не дозволяє заблокованим користувачам бачити публікації облікового запису або відповідати на них. Трамп використовував її того, щоб заглушити критиків, які відповідають безпосередньо на його твіти.

За твітами Трампа стежить більш ніж 54 мільйони людей у всьому світі, і федеральний суддя у травні постановив, що президент порушує права американців, коли не дає їм відповідати на його дописи.

Міністерство юстиції підтримало опозицію до постанови, стверджуючи, що обліковий запис «належить Дональду Трампу» та «підлягає його особистому контролю, а не контролю з боку уряду».

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