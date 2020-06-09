Трамп розкритикував ідею розформування поліції: "це було б добре для крадіїв і ґвалтівників"

Президент Трамп розкритикував ідею щодо припинення фінансування поліції, як до цього закликають деякі активісти нинішніх протестів по всій країні.

“Припинити фінансування поліції було б добре для крадіїв та ґвалтівників”, - написав у вівторок Дональд Трамп у Твітері.

“Припинення фінансування поліції не буде. Не буде розпуску чи переформатування поліції. Наша поліція забезпечує нам мирне життя, і ми хочемо бути певними, що там немає поганих хлопців”, - заявив президент під час зустрічі з керівниками поліцейських управлінь та іншими правоохоронцями.

Президент Трамп додав, він переконаний, що 99% поліцейських є чудовими людьми. Дональд Трамп звинувачує демократів у спробах розігнати американську поліцію.

“Сонний Джо Байден і радикальні ліві демократи хочуть “припинити фінансування поліції". Я хочу величні і добре оплачувані правоохоронні органи. Я хочу закон і порядок”, написав Дональд Трамп у неділю в Твітері.

Прихильники Дональда Трампа неодноразово у своїх заявах приписували демократам ідею припинення фінансування поліції. Втім у законопроекті, який ініціюють демократи у Конгресі як відповідь на запити протестувальників, не йдеться про зменшення чи скорочення фінансування правоохоронних органів.

Кандидат на президента від демократів Джо Байден виступає проти ідеї припинення фінансування поліції.

Речник Байдена Ендрю Бейтс заявив: “Він чує і поділяє глибокий жаль і розгубленість тих, хто закликає до змін. Він хоче, щоб перемогла справедливість і щоб припинилась ця жахлива біль”.

“Байден підтримує негайну потребу провести реформи. Зокрема, щодо фінансування шкіл, літніх програм, закладів психічного здоров'я, і щоб лікування залежності відділили від фінансування правоохоронних органів, щоб офіцери поліції могли сфокусуватися на своїй правоохоронній роботі”, - додав речник Байдена.

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