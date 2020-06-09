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США

Трамп розкритикував ідею розформування поліції: "це було б добре для крадіїв і ґвалтівників"

Президент Трамп розкритикував ідею щодо припинення фінансування поліції, як до цього закликають деякі активісти нинішніх протестів по всій країні.

“Припинити фінансування поліції було б добре для крадіїв та ґвалтівників”, - написав у вівторок Дональд Трамп у Твітері.

“Припинення фінансування поліції не буде. Не буде розпуску чи переформатування поліції. Наша поліція забезпечує нам мирне життя, і ми хочемо бути певними, що там немає поганих хлопців”, - заявив президент під час зустрічі з керівниками поліцейських управлінь та іншими правоохоронцями.

Президент Трамп додав, він переконаний, що 99% поліцейських є чудовими людьми. Дональд Трамп звинувачує демократів у спробах розігнати американську поліцію.

“Сонний Джо Байден і радикальні ліві демократи хочуть “припинити фінансування поліції". Я хочу величні і добре оплачувані правоохоронні органи. Я хочу закон і порядок”, написав Дональд Трамп у неділю в Твітері.

Прихильники Дональда Трампа неодноразово у своїх заявах приписували демократам ідею припинення фінансування поліції. Втім у законопроекті, який ініціюють демократи у Конгресі як відповідь на запити протестувальників, не йдеться про зменшення чи скорочення фінансування правоохоронних органів.

Кандидат на президента від демократів Джо Байден виступає проти ідеї припинення фінансування поліції.

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Речник Байдена Ендрю Бейтс заявив: “Він чує і поділяє глибокий жаль і розгубленість тих, хто закликає до змін. Він хоче, щоб перемогла справедливість і щоб припинилась ця жахлива біль”.

“Байден підтримує негайну потребу провести реформи. Зокрема, щодо фінансування шкіл, літніх програм, закладів психічного здоров'я, і щоб лікування залежності відділили від фінансування правоохоронних органів, щоб офіцери поліції могли сфокусуватися на своїй правоохоронній роботі”, - додав речник Байдена.

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