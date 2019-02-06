Трамп заявив Конгресу США, що "розслідування" заважають економічному диву в Америці

Якщо ми хочемо миру та ухвалення ефективних законів, не може бути війни та розслідування

Розслідування ініційовані політичними партіями можуть завадити економічному диву, яке відбувається у США. Про це президент США Дональд Трамп заявив у ході промови про стан держави, яку він виголосив у вівторок перед повним складом Конгресу США.

Президент, як видається, міг мати на увазі розслідування щодо обставин його бізнес діяльності та можливих контактів його виборчої кампанії із Росією. Проведення цих розслідувань активно підтримують представники Демократичної партії США у Конгресі. У США також триває слідство спеціального прокурора США Роберта Мюллера щодо можливої координації російського втручання у виборчу кампанію у США у 2016-му році з виборчим штабом Дональда Трампа. Повідомляється, що розслідування близьке до завершення. Воно вже обернулось офіційними звинуваченнями та вироками щодо низки осіб наближених до виборчої кампанії Трампа, хоча у більшості випадків звинувачення не стосувались контактів із Росією, змови під час виборів, тощо.

У США відбувається економічне диво - і єдине, що може його зупинити - це бездумні війни, політика та сміховинні розслідування мотивовані політичними інтересами партій

"У США відбувається економічне диво - і єдине, що може його зупинити це бездумні війни, політика та сміховинні розслідування мотивовані політичними інтересами партій. Якщо ми хочемо миру та ухвалення ефективних законів, не може бути війни та розслідування. Так не буває! Ми маємо бути об'єднані у нас вдома, щоб перемогти супротивників за кордоном", - заявив Дональд Трамп.

У ході промови Трамп наголосив на тому, що доб'ється зведення муру на кордоні між США та Мексикою та наголосив на кримінальних загрозах, які для США становить нелегальна імміграція до країни.

"Я доб'юся її побудови", - заявив Трамп про свої плани з будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

Як відомо, питання зведення муру на кордоні стало ґрунтом для тимчасового припинення роботи уряду США через принципову незгоду щодо даного питання між президентом та Демократичною партією США. Роботу уряду США було відновлено до середини січня. Протягом цього часу очікується досягнення угоди щодо посилення безпеки кордонів між республіканцями та демократами. У разі провалу переговорів, президент США може звернутись до своїх надзвичайних повноважень для фінансування зведення прикордонного муру.

Президент наголосив, що хоче об'єднання політичних сил США навколо покращення добробуту американців

Водночас Трамп наголосив, що хоче об'єднання політичних сил США навколо цілі покращення добробуту американців, реформи карної системи, яка, за заявами критиків, непропорційно багато карає представників меншин; а також навколо теми збільшення доступності ліків для американців, та інше.

Президент США підкреслив, що потенціал економічного зростання Америки та заможності її громадян стане досяжним лише за умови об'єднання зусиль обох партій.

"У 20-му столітті США захистили свободу, перетворили науку, та змінили уявлення про стандарти життя середнього класу перед очима цілого світу. Нині ж ми маємо рішуче та хоробро розпочати нову главу Великої американської пригоди, та створити новий стандарт життя для 21-го сторіччя", - заявив Трамп.

Які б випробування не поставали перед нами, якими б не були виклики, ми маємо рухатись вперед разом

У ході промови президент наголосив на позитивних зрушеннях в економіці США за його Адміністрації: скороченні безробіття, відкритті нових робочих місць, змінах на краще для афроамериканців. Президент також відзначив історичні зрушення у США, які завдяки економічному покращенню торкнулись жінок в Америці.

"Жінки найбільше виграли від процвітання економіки, бо саме жінки зайняли 58% нових робочих місць створених минулого року. Усі американці можуть пишатись, що робоча сила США тепер містить більше жінок ніж будь-коли раніше - і тим, що за 100 років після ухваленням Конгресу поправок до Конституції, які дали жінкам право голосу, сьогодні у Конгресі США більше жінок-законодавців, ніж будь-коли", - заявив Трамп.

На завершення промови Дональд Трамп наголосив на важливості єдності.

"Які б випробування не поставали перед нами, якими б не були виклики, ми маємо рухатись вперед разом", - заявив президент США.

Демократична партія США у своїй офіційній відповіді на виступ президента США засудила його позицію щодо зведення муру на кордоні із Мексикою та закриття уряду країни.

"Америка сильніше завдяки присутності іммігрантів, а не завдяки стінам", - відзначила у своїй промові законодавець-демократ із штату Джорджія Стейсі Абрамс, якій було доручено виголосити офіційну відповідь партії та промову президента США.