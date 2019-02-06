Трамп пообіцяв обігнати Росію та Китай за витратами на ракетні озброєння у разі необхідності

Президент США Дональд Трамп у ході промови "Стан держави" у вівторок вночі за місцевим часом оголосив, що США випередять своїх супротивників за витратами на ракетні озброєння та відповідними інноваціями, якщо не вдасться укласти новий договір про обмеження ракетних озброєнь на зміну раніше оголошеному США виходу з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

Можливо ви зможемо домовитись про нову угоду, додавши до неї Китай та інших, а можливо не зможемо - у такому разі, ви випередимо усіх інших за витратами та інноваціями

"Десятки років тому США уклали Договір з Росією у якому ми погодились обмежити та зменшити наші ракетні озброєння. У той час, коли ми дотримувались кожної букви Договору, Росія раз за разом порушувала його положення. Ось чому, я оголосив, що США офіційно виходять з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності", - відзначив Трамп.

При цьому президент США заявив, що Сполучені штати відкриті до укладення нового договору щодо обмеження ракетних озброєнь, який би включав Росію та Китай.

"Можливо ви зможемо домовитись про нову угоду, додавши до неї Китай та інших, а можливо не зможемо - у такому разі, ви випередимо усіх інших за витратами та інноваціями", - заявив Дональд Трамп.

Угода підписана у 1987-му році президентами США та СРСР стала першою угодою щодо контролю за озброєннями, яка заборонила цілий клас озброєнь: крилаті ракети наземного базування з радіусом дії від 500 до 5000 кілометрів. Росія відкидає звинувачення у тому, що вона порушує угоду.

Прикладом порушення договору з боку Росії називають нові російські ракети 9М729. США не мають у Європі аналогів цієї зброї, яка здатна сягнути європейських столиць та військових баз США у регіоні за короткий проміжок часу.