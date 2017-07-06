Президент Трамп відвідає Словенію

Про дату візиту поки що не повідомляється





Президент Словенії Борут Пахор, присутній на варшавській зустрічі президента США Дональда Трампа з лідерами Центральної та Східної Європи, запросив главу Білого дому відвідати Словенію.

Президент Трамп прийняв запрошення, йдеться в поширеній в четвер заяві словенського уряду.

Про дату візиту поки що не повідомляється.

Нагадаємо, що перша леді США Меланія Трамп - уродженка словенського міста Севніца, а її кар'єра моделі почалася в столиці Словенії Любляні.

Згодом майбутня перша леді продовжила свою кар'єру в США.

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