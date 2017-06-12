Планований візит Трампа до Варшави деякі поляки уже характеризують як великий успіх

Польські офіційні особи високо оцінюють недалекий вже візит президента Дональда Трампа. Міністр оборони Польщі уже говорить про «великий успіх» польського уряду, а інший посадовець радіє з приводу неочікуваності зупинки Трампа у Варшаві перед Парижем, Лондоном або Берліном.

Візит Трампа – повідомляє агентство АР – обіцяє підвищення позиції уряду прем’єр-міністра Беати Шидло, яку Європейський Союз відсуває на дальший план з приводу її відмови прийняти біженців та мігрантів і після прийняття юридичних змін, які, на думку ЄС, послаблюють верховенство права.

У п’ятницю Білий дім повідомив, що президент Трамп відвідає Польщу 6 липня, після чого відбуде на саміт «Великої двадцятки» у Гамбурзі. У заяві також сказано, що візит до Польщі, на території якої уже розгорнуто сотні американських військовослужбовців, підтверджує «непохитне зобов’язання щодо одного з наших найближчих європейських союзників».

Міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич заявив у неділю, що недалекий уже візит – це великий успіх польської дипломатії і «величезна подія, яка вказує, як змінилося місце Польщі в геополітиці і світовій політиці» з часу, коли у 2015 році до влади прийшла партія «Право і справедливість».

Керівник апарату співробітників канцелярії президента Анджея Дуди Кшиштоф Щерський заявив, що польські офіційні особи «протягом багатьох» місяців докладали зусиль, щоб переконати президена Трампа відвідати Польщу.

«По-перше, здавалося неможливим, що ми зможемо переконати президента США, щоб він відвідав Польщу перед найбільшими європейськими країнами», заявив Щерський на сторінці видання ‘Політика’».

Візит буде частиною другого міжнародного турне Трампа. Минулого місяця він відвідав Близький Схід і Європу із зупинками в Саудівській Аравії і на Сицилії, де відбувся саміт «Великої сімки».

У Варшаві Трамп може розраховувати на тепліше прийняття, ніж наступного дня в Німеччині, під час зустрічі з багатьма лідерами, які стривожені з приводу виходу Сполучених Штатів з Паризької угоди про кліматичні зміни.

Консервативна і націоналістична правляча партія в Польщі «Право і справедливість» поділяє переконання Трампа, включно з опозицією до мусульманських іммігрантів, підтримкою використання вугілля і скептицизмом щодо міжнародних організацій, включно з Європейським Союзом, які, на думку багатьох поляків, підривають суверенітет членських країн. Подібно до Трампа, польські лідери говорять про відновлення величі Польщі.

Однак між обома сторонами є і відмінності – навіть різкі відмінності – насамперед щодо Росії. Лідер польської правлячої партії Ярослав Качинський, якого назагал вважають впливовішим за президента чи прем’єр-міністра, звинувачує Росію у відповідальності за катастрофу літака у 2010 році, в якій загинуав його брат-близнюк президент Лех Качинський. У промові в суботу він знову виступив проти того, що назвав «російським варварством».

Чимало поляків занепокоєні з приводу минулих висловлювань Трампа на адресу НАТО, хоча нинішні лідери стримуються від відкритої критики.

Цей візит Трампа буде до лише однієї із чотирьох країн – крім США – яка на оборону призначає два відсотки свого ВВП.

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