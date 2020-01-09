Трамп про знищення Солеймані: "Вони планували підірвати наше посольство"

Президент США Дональд Трамп у четвер заявив, що рішення щодо знищення впливового іранського військового лідера Касема Солеймані було ухвалено через те, що Іран планував "підірвати" посольство США.

"Ми зловили повного монстра, і прибрали його. Це мало відбутись вже давно. Ми зробили це, бо вони прагнули підірвати наше посольство, а також з інших дуже очевидних причин", - заявив президент США, - "Ми це зробили. Він потрапив у приціл, і я ухвалив рішення. Наш удар був точковим. Це був кінець монстра".

Як відзначає видання The Hill, у відповідь на прохання про уточнення, Трамп звернув увагу на напад на посольство США у Багдаді наприкінці грудня, який здійснили прихильники Ірану. За словами Трампа це був "організований план" з метою знищити об'єкт США, за яким стояв Солеймані. Президент США відзначив, що Солеймані "думав не лише про одне посольство".

"Погляньте на протестувальників, це були досвідчені воїни, а не мітингувальники. Їх підтримував Іран. Деякі були з Іраку, але всі вони підтримувались Іраном", - наводить слова Трампа The Hill, - "Якби вони прорвались, я думаю, що вони захопили би заручників, або навіть гірше. Було би вбито чимало людей".

Раніше Трамп заявив, що у результаті удару Ірану по об'єктах США у Іраку не було втрачено життів американців чи громадян Іраку.

Дивіться також: «Чорні скриньки» та участь США у розслідуванні катастрофи рейсу рейс МАУ