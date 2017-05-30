Від Трампа пішов директор з комунікацій

Директор Білого дому з комунікацій Майк Дабкі залишив посаду, повідомляє видання The Hill. Дабкі пропрацював на посаді усього три місяці, кандидатуру його наступника досі не визначено.

Дубке також буцімто потрапив у немилість до Трампа після того, як ЗМІ оприлюднили його слова про те, що "жодної доктрини Трампа не існує"

Видання відзначає, що Дабкі не здатен був вибудувати роботу комунікаційної команди Білого дому у ситуації постійних закидів у ЗМІ щодо буцімто змови між представниками виборчого штабу Трампа та Росії. Повідомляється, що Дабкі було некомфортно працювати з президентом, який покладається здебільшого на спонтанні дії, а не на чіткий план роботи.

Дабкі також буцімто потрапив у немилість до Трампа після того, як ЗМІ оприлюднили його слова про те, що "жодної доктрини Трампа не існує".

ЗМІ активно пишуть про те, що у Білому домі планується створення координаційного центру для ефективної роботи із ЗМІ щодо закидів про буцімто змову між командою Трампа та урядом Росії у ході президентських виборів 2016.

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