Трамп назвав розслідування щодо свого виборчого штабу у 2016-му році спробою перевороту

Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що особи, які почали розслідування щодо його передвиборної кампанії, намагалися реалізувати «державний переворот» і пішли на «державну зраду», щоб перешкодити йому отримати перемогу на виборах.

Це було незаконне розслідування. Це була спроба перевороту, спроба повалити президента. Їхні дії – це державна зрада

«Усе в цій справі нечесно», – заявив президент, додавши, що «країна жадає», щоб генпрокурор Вільям Барр розслідував обставини, за яких три роки тому Мін'юст почав розслідування про зв'язки між передвиборчим штабом Трампа і Росією.

Президент виступив із критикою на адресу колишніх чиновників Мін'юсту та ФБР, яких він назвав «брудними копами».

«Те, що вони зробили, ганебно, – заявив президент. – Це було незаконне розслідування. Це була спроба перевороту, спроба повалити президента. Їхні дії – це державна зрада».

Тим часом Барр пообіцяв у найближчі дні оприлюднити доповідь Мюллера з купюрами.

Минулого місяця Мін'юст США опублікував короткий виклад доповіді, в якому говориться, що команда Мюллера не знайшла свідчення змови між передвиборчим штабом Трампа і Москвою, але не прийшла до певного висновку з питання про те, чи намагався Трамп перешкодити правосуддю. За словами Барра, вони з заступником генпрокурора Родом Розенстіном визнали, що підстав для висунення звинувачень у перешкоджанні немає.

Трамп сказав, що не читав доповідь Мюллера, проте заявив: «Я переміг. Жодної змови і перешкоджання правосуддю не було. Я повністю виправданий».

Барр, виступаючи в сенатському комітеті, висловив думку, що за передвиборчим штабом Трампа дійсно велося стеження, санкціоноване Судом у справах про нагляд за іноземними розвідками.

«Я вважаю, що стеження за політичним штабом – серйозна справа», – зазначив Барр, додавши, що хоче з'ясувати, чи було розслідування щодо передвиборного штабу Трампа досить обґрунтованим.

«Я хочу переконатися, що не було перевищення повноважень», – сказав він.

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