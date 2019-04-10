Міністр юстиції США заявив, що уряд Обами "шпигував" за штабом Трампа перед виборами 2016

Відповідальність вже за рогом

Міністр юстиції США Вільям Барр заявив американським законодавцям, що його відомство розслідує обставини за яких американськими правоохоронцями було ініційовано розслідування потенційних зв'язків між представниками виборчої кампанії Трампа та урядом Росії.

Міністр заявив, що вважає "шпигування за політичною кампанією серйозним питанням".

При цьому Барр відзначив, що правоохоронці США дійсно "шпигували" за кампанією Трампа і відкритим лишається лише питання, чи для такого стеження були достатні підстави. Як відзначають ЗМІ, Барр не навів доказів для своїх тверджень.

Президент США Дональд Трамп тривалий час наполягає, що слідство незалежного прокурора США Мюллера щодо російського втручання у вибори у США 2016-го року було ініційоване неналежним чином, на основі неперевірених матеріалів, зібраних Демократичною партією США з метою дискредитації Трампа. Закидалося також, що слідство було ініційоване чиновниками адміністрації Барака Обами з метою отримати законну можливість шпигувати за виборчим штабом Дональда Трампа.

Барр бере участь у спробах Трампа відволікти громадськість від того факту, що доповідь Мюллера досі не оприлюднено

Як відомо, Мін'юст США повідомив, слідство з приводу втручання Росії у США дійшло висновку, що штаб Трампа не змовлявся з урядом Росії, який втручався у вибори. Саме міністерство дійшло висновку, що президент США не намагався перешкоджати роботі слідства. При цьому досі не оприлюднено повний текст доповіді Мюллера, а громадськість США ознайомлена з її висновками із заяв Міністерства юстиції США. Очікується, що доповідь у відредагованому вигляді буде оприлюднено найближчим часом.

Співзвучність заяв Барра про "шпигування" за штабом Трампа попереднім заявам Трампа привернуло увагу численних оглядачів та Демократичної партії США у якій, всупереч заявам Мін'юсту США щодо результатів слідства Мюллера, наполягають, що питання про можливу змову між Трампа та Росією досі не знято.

"Барр бере участь у спробах Трампа відволікти громадськість від того факту, що доповідь Мюллера досі не оприлюднено", - твітує сьогодні сенатор-демократ Рон Вайден.

"Пан Барр знає, як працює контррозвідка. Він знає, що було достатньо доказів спроб Росії інфільтрувати виборчий штаб Трампа, і що ФБР доклало значних зусиль, щоб їх зупинити. З його боку безвідповідально підігравати розвінчаній теорії змови, що мовляв за Трампом "шпигували", - твітує сьогодні сенатор-демократ Марк Ворнер.

Натомість заяви Барра привітали у Республіканській партії.

"Міністр юстиції Барр, у відповідь на запитання, чи шпигували за кампанією Трампа відповів: "Я вважаю, що шпигування мало місце, так". Протягом 2-х років ми мали змогу ознайомлюватись із доказами, що лідери розвідувальних служб здійснювали це. Готовність міністра юстиції розслідувати це є значною подією. Відповідальність вже за рогом", - відзначив у Twitter сенатор-республіканець Марк Мідовс (Mark Meadows).

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