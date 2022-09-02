Розкрити більше деталей, щодо речей, вилучених в резиденції Трампа, обіцяє окружний суд Флориди

Суд у південному окрузі Флориди обіцяє розкрити більше деталей, щодо речей вилучених в резиденції Дональда Трампа в Мар-а-Лаго 8-го серпня . Також суд вимагає звіт від слідчої групи про стан розслідування справи вивезених документів з Білого дому, на початку 2021-го року, коли Трамп покинув офіс. Такі вимоги окружна суддя США Ейлін Кеннон поставила на засіданні у четвер, 1-го серпня.

Водночас, Кеннон поки що не ухвалила рішення щодо запиту Трампа про призначення незалежного спостерігача. Раніше суддя заявляла, що розглядає таку можливість. Нагадаємо, що суддя окружного суду Південного округу Флориди Ейлін Кеннон, була висунута на посаду Дональдом Трампом у 2020 році.

Судова справа - "Дональд Трамп проти Сполучених Штатів Америки". 22-го серпня, 2022 р. Трамп подав клопотання до окружного суду, південного округу штату Флорида, в місті Палм Біч. 45-й президент вимагає призначити незалежного спостерігача для перевірки матеріалів, які ФБР вилучило під час обшуку в Мар-а-Лаго. А також зупинити вивчення слідчими вилучених матеріалів допоки не буде призначено такого спостерігача.

У відповідь на це клопотання, ввечері 30 серпня, Міністерство юстиції США частково оприлюднило документи справи. В них йдеться, що Дональд Трамп міг умисно приховувати урядові папери від представників ФБР та перешкоджати розслідуванню про недобросовісне використання секретних матеріалів. Наразі в Мар-а-Лаго вилучено понад 320 секретних документів. Більш як 100 із них, знайшли під час обшуку 8-го серпня.

Подання Міністерства юстиції займає 54 сторінки, на останній сторінці - фото вилучених документів. Аркуші паперів із яскравими написами “цілком таємно” розкладені на підлозі домашнього офісу Трампа. Фото демонструє чутливість цієї справи, пояснює Голосу Америки Кімберлі Веле, професорка права у Вашингтонському юридичному коледжі Американського університету, - «Виходячи з маркування яскраво-помаранчевим кольором, документи очевидно вказують, — що це засекречена інформація. Отже, тут немає ніякої двозначності. Трамп заперечував та стверджував, що він розсекретив ці папери. Однак, вони не позначені, як розсекречені. І, звісно, що без такого уточнення, без цього моменту, справи не було би. Людям потрібно знати, чи є ці документи засекреченими, чи ні».

Неочікуваний обшук ФБР в Мар-а-Лаго відбувся після того, як у червні один із адвокатів Трампа заявив, що усі секретні документи були повернуті. У Міністерстві юстиції стверджують, що цей адвокат «заборонив держслужбовцям відкривати або оглядати будь-які скриньки з паперами, які залишались в Мар-а-Лаго. Це не давало держпредставникам можливості підтвердити, що усі засекречені документи вилучено».

Такий розвиток подій може створити проблеми для Трампа, розповідає Голосу Америки адвокат адвокат, спеціаліст із національної безпеки, Бредлі П. Мосс: «Що погіршило ситуацію і може, як я думаю, призвести до обвинувачення, - це факт опору, було приховування, було перешкоджання. Перенесення документів із місця на місце по усьому Мар-а-Лаго. А також запевнення ФБР у червні, що більше ніяких документів не залишилося. Але ФБР все ж таки вдалось виявити докази того, що насправді було більше інформації, більше записів і що команда Трампа приховувала це».

За словами Мосса, через переховування цих документів, проти Трампа можуть офіційно висунути звинувачення. Однак це не означає однозначного обвинувального вироку.

«Такого роду обвинувачення може бути оголошене лише у випадку, якщо у це справді надійна справа, і усі крапки над «I» вже розставлені. Я не думаю, що це відбудеться зараз, але до цього може дійти протягом кількох місяців», - пояснює Бредлі П. Мосс Голосу Америки.

Міністерство юстиції, радше за все, враховує ймовірні політичні наслідки, через звинувачення колишнього президента. З іншої сторони, є питання національної безпеки, - каже професорка права, Кімберлі Веле.

«На мій погляд, набагато більше питання, яке зараз стоїть на кону для ФБР і, мабуть, для ЦРУ та інших підрозділів апарату національної безпеки в Сполучених Штатах, це: «Наскільки ми насправді скомпрометовані?» Наскільки серйозними є ці порушення? Чи Дональд Трамп вивозив ці документи із Мар-а-Лаго? Чи є у нього ще якісь документи, про які ми не знаємо?» І головне питання: чи надавав він доступ до цих документів нашим іноземним ворогам?» - пояснює Веле.

Дональд Трамп заперечує будь-які правопорушення зі свого боку. Водночас, не пояснює навіщо вилучив секретні документи з Білого дому? В публікаціях в соцмережах Трамп заявляє, що обшук в його будинку, був політично вмотивованим.