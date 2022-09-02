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- Голос Америки
Розкрити більше деталей, щодо речей, вилучених в резиденції Трампа, обіцяє окружний суд Флориди
Суд у південному окрузі Флориди обіцяє розкрити більше деталей, щодо речей вилучених в резиденції Дональда Трампа в Мар-а-Лаго 8-го серпня . Також суд вимагає звіт від слідчої групи про стан розслідування справи вивезених документів з Білого дому, на початку 2021-го року, коли Трамп покинув офіс. Такі вимоги окружна суддя США Ейлін Кеннон поставила на засіданні у четвер, 1-го серпня.
Водночас, Кеннон поки що не ухвалила рішення щодо запиту Трампа про призначення незалежного спостерігача. Раніше суддя заявляла, що розглядає таку можливість. Нагадаємо, що суддя окружного суду Південного округу Флориди Ейлін Кеннон, була висунута на посаду Дональдом Трампом у 2020 році.
Судова справа - "Дональд Трамп проти Сполучених Штатів Америки". 22-го серпня, 2022 р. Трамп подав клопотання до окружного суду, південного округу штату Флорида, в місті Палм Біч. 45-й президент вимагає призначити незалежного спостерігача для перевірки матеріалів, які ФБР вилучило під час обшуку в Мар-а-Лаго. А також зупинити вивчення слідчими вилучених матеріалів допоки не буде призначено такого спостерігача.
У відповідь на це клопотання, ввечері 30 серпня, Міністерство юстиції США частково оприлюднило документи справи. В них йдеться, що Дональд Трамп міг умисно приховувати урядові папери від представників ФБР та перешкоджати розслідуванню про недобросовісне використання секретних матеріалів. Наразі в Мар-а-Лаго вилучено понад 320 секретних документів. Більш як 100 із них, знайшли під час обшуку 8-го серпня.
Подання Міністерства юстиції займає 54 сторінки, на останній сторінці - фото вилучених документів. Аркуші паперів із яскравими написами “цілком таємно” розкладені на підлозі домашнього офісу Трампа. Фото демонструє чутливість цієї справи, пояснює Голосу Америки Кімберлі Веле, професорка права у Вашингтонському юридичному коледжі Американського університету, - «Виходячи з маркування яскраво-помаранчевим кольором, документи очевидно вказують, — що це засекречена інформація. Отже, тут немає ніякої двозначності. Трамп заперечував та стверджував, що він розсекретив ці папери. Однак, вони не позначені, як розсекречені. І, звісно, що без такого уточнення, без цього моменту, справи не було би. Людям потрібно знати, чи є ці документи засекреченими, чи ні».
Неочікуваний обшук ФБР в Мар-а-Лаго відбувся після того, як у червні один із адвокатів Трампа заявив, що усі секретні документи були повернуті. У Міністерстві юстиції стверджують, що цей адвокат «заборонив держслужбовцям відкривати або оглядати будь-які скриньки з паперами, які залишались в Мар-а-Лаго. Це не давало держпредставникам можливості підтвердити, що усі засекречені документи вилучено».
Такий розвиток подій може створити проблеми для Трампа, розповідає Голосу Америки адвокат адвокат, спеціаліст із національної безпеки, Бредлі П. Мосс: «Що погіршило ситуацію і може, як я думаю, призвести до обвинувачення, - це факт опору, було приховування, було перешкоджання. Перенесення документів із місця на місце по усьому Мар-а-Лаго. А також запевнення ФБР у червні, що більше ніяких документів не залишилося. Але ФБР все ж таки вдалось виявити докази того, що насправді було більше інформації, більше записів і що команда Трампа приховувала це».
За словами Мосса, через переховування цих документів, проти Трампа можуть офіційно висунути звинувачення. Однак це не означає однозначного обвинувального вироку.
«Такого роду обвинувачення може бути оголошене лише у випадку, якщо у це справді надійна справа, і усі крапки над «I» вже розставлені. Я не думаю, що це відбудеться зараз, але до цього може дійти протягом кількох місяців», - пояснює Бредлі П. Мосс Голосу Америки.
Міністерство юстиції, радше за все, враховує ймовірні політичні наслідки, через звинувачення колишнього президента. З іншої сторони, є питання національної безпеки, - каже професорка права, Кімберлі Веле.
«На мій погляд, набагато більше питання, яке зараз стоїть на кону для ФБР і, мабуть, для ЦРУ та інших підрозділів апарату національної безпеки в Сполучених Штатах, це: «Наскільки ми насправді скомпрометовані?» Наскільки серйозними є ці порушення? Чи Дональд Трамп вивозив ці документи із Мар-а-Лаго? Чи є у нього ще якісь документи, про які ми не знаємо?» І головне питання: чи надавав він доступ до цих документів нашим іноземним ворогам?» - пояснює Веле.
Дональд Трамп заперечує будь-які правопорушення зі свого боку. Водночас, не пояснює навіщо вилучив секретні документи з Білого дому? В публікаціях в соцмережах Трамп заявляє, що обшук в його будинку, був політично вмотивованим.
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- Голос Америки
США планують угоду в рамках "Групи семи" щодо обмеження цін на російську нафту – Білий дім
США узгоджують з іншими країнами "Групи семи" обмеження ціни на російську нафту, заявила речниця Білого дому.
«Ми переходимо від вивчення питання ліміту ціни на російську нафту до досягнення угоди з країнами "Групи семи", які становлять 50% світової економіки, щодо його впровадження», – сказала речниця Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу в п'ятницю, 2 вересня.
США та країни "Групи семи" намагаються обмежити зростання світових ціни на нафту і при цьому позбавити Росію найбільшого джерела надходжень від закордонної торгівлі.
"Глобальне обмеження ціни допоможе нам досягти двох наших цілей. Перша – значно скоротити найбільше джерело доходу Путіна для його військової скарбниці. Друга – забезпечити, щоб нафта продовжувала надходити на ринок за нижчими цінами, а пропозиція відповідала попиту", – сказала Жан-П’єр.
За її словами, зусилля щодо запровадження обмеження ціни вже приносять результати. Вона сказала, що за повідомленнями, Росія вже пропонує значні знижки до 30% та довгострокові контракти з деякими країнами.
Це, на її думку, свідчить про те, що Росія планує продовжувати постачати свою нафту на світові ринки та готова прийняти більші знижки.
«Обмеження ціни дасть більшій кількості країн кращі важелі для укладення вигідних угод з Росією», – сказала Жан-П’єр.
За її словами, протягом найближчих тижнів, Міністерство фінансів США працюватиме над тим, щоб узгодити граничний рівень ціни та підготує додаткову інформацію, включаючи технічні рекомендації для учасників ринку.
У п'ятницю за результатами засідання в німецькому Ельмау, Країни "Групи семи" домовилися про запровадження цінового ліміту на російську нафту, а також обмеження послуг з її перевезення. Про це йдеться в спільній заяві міністрів фінансів.
Країни G7 хочуть запровадити повну заборону на транспортування російської нафти морським шляхом. «Надання таких послуг буде дозволено лише, якщо нафту та нафтопродукти буде придбано за ціною, або нижче ціни, визначеної широкою коаліцією країн, які дотримуються та запроваджують таке цінове обмеження», - йдеться в заяві.
Країни G7 підтвердили намір поступово відмовитись від російської нафти, а також закликали країни-експортери нафти з числа ОПЕК і надалі збільшувати видобуток нафти.
У відповідь на такі обмеження, Росія погрожує зупинити поставки нафти та нафтопродуктів до країн, які це запровадять. Про це заявив російський віце-прем'єр-міністр Олександр Новак у четвер.
Міністр фінансів Великої Британії Надхімом Захаві під час зустрічі з Міністеркою фінансів США Дженет Єллен, наголосив що важливо, щоб до обмеження долучилось широке коло країн, зокрема Індія, Китай та Південна Африка.
- Голос Америки
Байден просить Конгрес схвалити $ 11,7 млрд нової допомоги Україні- ЗМІ
Президент США Джо Байден звернувся до американського Конгресу із запитом про надання додаткових 11,7 млрд дол для фінансування допомоги Україні, повідомляють ЗМІ на основі інформації від американських посадовців.
Кошти включають 7,2 млрд дол на військові потреби, 4,5 млрд - на економічну підтримку.
Ще 2 мільярди доларів адміністрація США планує спрямувати на стабілізацію цін на енергоресурси. 1,5 млрд дол, згідно із запитом, піде на закупівлю урану для американських атомних електростанцій у випадку скорочення поставок з Росії, а також 500 млн дол - на поповнення стратегічного нафтового резерву США, пише The Hill.
Ці кошти виділяються на додаток до 40 млрд дол, які Конгрес схвалив в травні. Згідно з інформацією посадовця США, три чверті цих коштів вже було виділено, або передано.
"Ми скликали світ на підтримку народу України у захисті демократії і ми не можемо дозволити, щоб цей потік зупинився", - наводить NPR слова американського посадовця.
Запит на додаткову підтримку України подано в рамках пакету витрат обсягом 47,1 млрд дол, який включає видатки на подолання COVID-19, спалаху мапвячої віспи а також реагування на надзвичайні ситуації в Кентуккі, Луїзіані, Каліфорнії. Якщо Конгрес схвалить цей пакет, кошти будуть доступними після закінчення поточного бюджетного року у США, 30 вересня.
Президентка Єврокомісії підтримала обмеження цін на газ, на тлі застережень Росії щодо "Північного потоку-1"
2 вересня (Reuters) – у п’ятницю Росія заявила, що постачання газу одним із основних шляхів постачання до Європи, газопроводом Nord Stream 1, залишається під загрозою, оскільки лише одна турбіна працює. Такі заяви посилили занепокоєння європейців, які намагаються забезпечити достатню кількість газу на зиму.
“Північний потік-1”, який проходить через Балтійське море до Німеччини та інших країн, працював на 20% потужності навіть до того, як цього тижня трубопровід було зупинено на три дні для технічного обслуговування. Поставки мають відновитися в суботу.
Москва звинувачує санкції, запроваджені Заходом після вторгнення Росії в Україну, у перешкоджанні рутинній експлуатації та обслуговуванні “Північного потоку-1”. Брюссель каже, що це лише привід, а насправді Росія використовує газ як економічну зброю.
Джерела, знайомі з планами “Газпрому”, повідомили, що контрольована державою компанія має намір відновити роботу “Північного потоку-1” за графіком, хоча європейські країни обережно оцінюють наміри Росії.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що ЄС має обмежити ціну на російський трубопровідний газ, щоб перешкодити, за її словами, спробам президента Росії Володимира Путіна маніпулювати ринком.
Ціни на газ стрімко зросли, завдавши шкоди європейській промисловості та домогосподарствам, спершу зросли через відновлення попиту після пандемії, а потім ще більше зросли через кризу в Україні.
“Ми бачимо, що ринок електроенергії більше не працює, тому що він сильно порушений через маніпуляції Путіна”, - сказала фон дер Ляєн, додавши, що обмеження ціни на газ для поставок російського трубопроводу можна ввести на європейському рівні.
Колишній президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що Москва припинить постачання до Європи, якщо Брюссель запровадить таке обмеження.
Зменшення поставок “Північним потоком-1”, а також менші потоки газу через Україну, ускладнили для європейських країн заповнення сховищ на зиму та спонукали багатьох запустити плани надзвичайних ситуацій, які можуть включати обмеження енергопостачання.
' ВІДСУТНІ РЕСУРСИ'
Речник Кремля Дмитро Пєсков у п'ятницю додав занепокоєння щодо того, що можуть бути нові перебої з поставками через "Північний потік-1".
"Газпром" не винен у відсутності ресурсів. Тому надійність усієї системи під загрозою", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи можна очікувати нових збоїв.
Дані оператора про поставки через трубопровід, відомі як номінації, мають почати надходити в суботу. Але запити були набагато нижчими, ніж до останнього технічного обслуговування, коли трубопровід був заповнений лише на 20% потужності.
Прес-секретар міністерства економіки Німеччини сказав, що до даних слід ставитися обережно. "Стане зрозуміло зранку в суботу, ми можемо лише уважно стежити за ситуацією", - сказав речник.
Головний виконавчий директор «Газпрому» Олексій Міллер заявив у середу, що санкції означають, що Siemens Energy (ENR1n.DE), постачальник трубопровідного обладнання, не може проводити регулярне обслуговування.
Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни “Пивничного потоку-1”, заявила, що не бере участі в роботах з технічного обслуговування, які зараз проводить “Газпром”. Він також заявив, що готовий допомогти, якщо буде потрібно, і сказав, що технічне обслуговування виключено з санкцій.
Уряди ЄС готувалися до того, що Росія повністю припинить поставки після того, як "Газпром" спочатку скоротив поставки в червні, а потім знову в липні.
Німеччина, яка в минулому особливо залежала від російських поставок, швидко встановлювала тимчасові термінали зрідженого природного газу (СПГ) для транспортування, перш ніж побудувати постійні заводи зі зрідженого природного газу.
Наразі резервуари для зберігання в Німеччині заповнені майже на 85%, раніше ніж планувалось. Але в Берліні кажуть, що досягти цільового показника 95% до 1 листопада буде важко, якщо компанії та домогосподарства не будуть використовувати менше палива.
ЄС загалом перевищив свою ціль щодо заповнення сховищ на 80% до 1 жовтня, щоб бути готовими до збільшення споживання опалення.
Деякі енергоємні європейські компанії, як-от виробники добрив і алюмінію, вже скоротили виробництво через захмарні ціни на електроенергію, тоді як деякі європейські побутові споживачі стримували споживання, щоб заощадити на зростаючих рахунках за електроенергію.
Джонсон: «Cтратегія Путіна зазнає краху». Відео
«Путін вірить, що ми відмовимося від України, піддамося його агресії і повернемося до споживання його вуглеводнів. Я повинен вам сказати, що він неправий. Він помиляється у своєму припущенні про британців.[…] Ця стратегія Путіна зазнає краху», - заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.
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